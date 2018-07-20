Ujkani, Çaykur Rizesporda

20 Temmuz 2018, Cuma
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Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Ujkani, Çaykur Rizespor'da
Giriş Tarihi: 20.07.2018
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor, Kosova'lı kaleci Samir Ujkani ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Çaykur Rizespor'umuz, Kosova milli takımı kalecisi Samir Ujkani ile sözleşme imzaladı. 2018 Rusya Dünya Kupası elemelerinde Kosava milli takımının 10 maç kalesini koruyan 30 yaşındaki Samir Ujkani, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi yöneticimiz Saffet Mete'nin İstanbul'da bulunan ofisinde imzaladı. Ujkani'ye kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."
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