Trendyol 1'inci Lig'de milli araya lider giren Bodrum Futbol Kulübü, deplasmanda Ümraniyespor'a 1-0 yenilerek hem zirveden oldu hem de kendisini Süper Lig potasının dışında buldu. Bu sezon 3'üncü mağlubiyetini alan yeşil-beyazlılar, rakipleri Pendikspor ve Esenler Erokspor'un kazandığı haftayı kötü bitirdi ve 27 puanda kalarak 3'üncü sıraya geriledi. Bodrum FK, son iki deplasman karşılaşmasını ise gol atamadan yenilgi ile geçti. Önce Boluspor'a 3-0 kaybeden Bodrum, Ümraniye'ye de tek golle boyun eğdi.

Ege ekibi bu iki deplasman müsabakasında da kırmızı kart gördü. Bolu'daki maçta skor 0-0 iken Berşan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı. Ümraniyespor deplasmanında ise 11'inci dakikada Musah Mohammed kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Teknik direktör Burhan Eşer deplasmanlarda alınan üst üste yenilgileri telafi edeceklerini belirterek, "Taraftarımızı üzdük ama toparlanacağız. Maçı çevirmek için elimizden geleni yaptık, olmadı" dedi. Bodrum FK bu hafta evinde önemli rakiplerinden Çorum FK ile karşı karşıya gelecek" dedi.