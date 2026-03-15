Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Maçın ardından siyah beyazlılarda Rıdvan Yılmaz açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"İlk yarıda çok statik oynadık. Devrede de konuştuk. İkinci yarıda biraz daha hareketlendik ve golü bulduk. Zor bir deplasmanda iyi oynayan bizdik ve galip geldiğimiz için mutluyuz. Çok çalışıyorum, elimden geleni yapıyorum bu kulüp için. Ne yapılması gerektiğini çok iyi biliyorum. Olaitan ile iyi bir iletişimimiz var. Ben ona, o bana yardımcı oluyor. Takım olarak iletişimimiz çok iyi. Arkadaşlığımız çok iyi olduğu için takım performansı da artıyor. Bunun üzerine koyarak devam etmek istiyoruz."