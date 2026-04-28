Beşiktaş'tan milli oyuncu için transfer teklifi! 12 milyon euro geri çevrildi

Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapması beklenen Beşiktaş'ın, milli oyuncu için ocak ayında yaptığı transfer teklifi belli oldu. İşte detaylar...

Yaz transfer dönemindeki en hareketli takımlardan biri olması beklenen Beşiktaş'ın takviye yapmak istediği bölgelerden bir tanesi de orta saha.

Bu sezonun ocak ayında da bu çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların genç oyuncu için yaptığı teklif ortaya çıktı.

12 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Alman basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, Augsburg ve Almanya U21 Milli Takımı formalarını terleten Mert Kömür için Bundesliga ekibine 12 milyon euro'luk bir teklif sundu. Augsburg, oyuncuyu daha yüksek bedelli bir fiyata satmak istediğinden dolayı transfer gerçekleşmedi.

AYRILMASI GÜNDEMDE

Sözleşmesi 2029'a kadar uzatılmış olsa da, gelen bilgilere göre oyuncunun önümüzdeki transfer döneminde takımdan ayrılması ihtimal dahilinde. 20 yaşındaki oyuncuyla Dortmund'un yanı sıra Milan, Napoli ve Porto ilgileniyor.

İSTENEN ÜCRET 25 MİLYON EURO

Augsburg'un beklentisi, olası pazarlıklarda yaklaşık 25 milyon eurodan kapıyı açmak. Ancak bonuslar ve rekabetin artmasıyla bu rakamın 35 milyon euro seviyesine kadar çıkabileceği değerlendiriliyor

PERFORMANSI

Bu sezon Augsburg formasıyla 28 maça çıkan Kömür, 2 gol ve 3 asistlik katkı yaptı.

