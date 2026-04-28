BKT EuroCup final serisinde kritik viraj! Fransa deplasmanında Cosea JL Bourg'a konuk olan Beşiktaş GAİN, seride 1-0 geriye düştükten sonra şampiyonluk hayallerini sürdürmek için galibiyeti zorunlu kılıyor. İstanbul'daki ilk maçta 72-60'lık yenilgiyle seriye dezavantajlı başlayan siyah-beyazlılar, Ekinox Salonu'nda kazanarak final serisini İstanbul'a taşımak istiyor. İki galibiyet alan takımın kupayı kaldıracağı dev mücadelede Beşiktaş için hata payı kalmadı. JL Bourg-Beşiktaş GAİN maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Beşiktaş GAİN, Avrupa'nın en prestijli kupalarından biri olan EuroCup'ta şampiyonluk yolundaki en kritik sınavına çıktı. Serinin ilk ayağında sahasında aldığı 12 sayılık mağlubiyetin ardından Fransa'ya 'mutlak galibiyet' parolasıyla giden siyah-beyazlılar, seriyi dengelemek istiyor. Cosea JL Bourg ile Avrupa arenasında 7. kez kozlarını paylaşan olan temsilcimiz, geride kalan 6 maçtaki 3-3'lük eşitliği de lehine bozmayı amaçlıyor. Beşiktaş'ın parkeden zaferle ayrılması halinde, kupa heyecanı 1 Mayıs Cuma günü İstanbul'a taşınacak ve şampiyon taraftarının önünde belirlenecek. Ancak Fransız ekibinin kazanması durumunda kupa Fransa'da kalacak. JL Bourg-Beşiktaş GAİN maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

JL BOURG-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NE ZAMAN?

EuroCup final serisi 2. maçı, 28 Nisan Salı günü oynanıyor.

JL BOURG-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Fransa'daki Ekinox Salonu'nun ev sahipliği yaptığı mücadele TSİ 20.30 ile 20.30'da başladı.

JL BOURG-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimizin kupa yolundaki bu hayati müsabakası, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak seyircisiyle buluşuyor.

JL BOURG-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI CANLI | TRT SPOR İZLE

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 7. RANDEVU

Beşiktaş ile Cosea JL Bourg, Avrupa Kupası'nda 7. kez karşı karşıya geliyor.

İki ekibin geride kalan 6 maçta 3'er galibiyeti bulunuyor.

BEŞİKTAŞ KAZANIRSA KUPA İSTANBUL'DA SAHİBİNİ BULACAK

Siyah-beyazlı takımın Cosea JL Bourg'u mağlup etmesi durumunda final serisi İstanbul'a taşınacak.

BKT Avrupa Kupası'nda şampiyonu belirleyecek final serisinin 3. ve son maçı 1 Mayıs Cuma günü Beşiktaş'ın sahasında oynanacak.

Cosea JL Bourg ikinci maçı da kazandığı takdirde şampiyonluğa ulaşacak.