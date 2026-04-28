Noa Lang için transferde Galatasaray, Beşiktaş ve Napoli üçgeni!
Ara transfer döneminde kiralık olarak geldiği Galatasaray'a sezon sonunda veda etmesi beklenen Noa Lang ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Hollandalı yıldız için Napoli'den flaş bir karar verildi.
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak renklerine bağladığı Noa Lang'ın geleceği merak konusuydu.
Sarı-kırmızılı kulübün Hollandalı oyuncunun sözleşmesini uzatmama kararı almasının ardından transferde dikkat çeken gelişmeler yaşandı.
BEŞİKTAŞ HAREKETE GEÇTİ
Cimbom'un veda etmeye hazırlandığı 26 yaşındaki sol kanat için son olarak Beşiktaş devreye girdi ve transfere dair somut adımlar attı.
Öte yandan Napoli cephesinin 1999 doğumlu oyuncusu için yapmayı planladığı hamle ortaya çıktı.
İtalyan basınında servis edilen haberlere göre Noa Lang, Napoli'nin yaz kampına çağrılacak.
CONTE BEKLEYİŞİ VE LANG'A ETKİSİ
İtalya Milli Takımı'nın ikinci kez başına geçebileceği konuşulan Teknik Direktör Antonio Conte'nin Napoli'den ayrılması durumunda yönetim, başarılı ismin yerine getireceği çalıştırıcıyı kadro derinliği açısından rahat hissettirmek istiyor. Bu doğrultuda Lang'ın takım ile kampa katılarak denenmesi bekleniyor.
G.SARAY'DAKİ PERFORMANSI
Sarı-kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 16 mücadeleye çıkan ve toplamda 941 dakika süre alan Noa Lang, 2 kez ağları sarsarken 2 kez de golü getiren asisti kaydetti.