Trendyol Süper Lig'de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasındaki mücadele 15 Mart 2026 Pazar (bugün) saat 20.00'de başladı.
NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
MAÇIN HAKEMİ KİM?
Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetiyor.
İŞTE 11'LER:
Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Bashiru, Koita, Tongya, Göktan, Metehan, Niang
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh
BEŞİKTAŞ'IN FORMU
Ankara deplasmanındaki son iki maçını kazanan siyah-beyazlılar, bugün galip gelirse 2005-2008 yılları arasındaki 4 maçlık galibiyet serisinden bu yana en uzun serisini (3+ maç) başlatmış olacak.