Trendyol Süper Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Beşiktaş konuk ettiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile berabere kaldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 31. hafta maçında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile sahasında 0-0 berabere kaldı.

Bu karşılaşmayla birlikte Beşiktaş, 56 puana yükseldi ve 4. sırada yer aldı. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise 21 puana yükselse de son sıradan kurtulamadı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

DEVIS VASQUEZ, İLK KEZ FORMA GİYDİ

Beşiktaş'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı kaleci Devis Vasquez'in Fatih Karagümrük karşısında ilk kez görev aldı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş formasını ilk kez giyen Kolombiyalı file bekçisine maç öncesinde tezahüratlarla destek verdi.

TAYLAN BULUT, YAKLAŞIK 3 AY SONRA İLK 11'DE

Beşiktaş'ta sağ bek Taylan Bulut, yaklaşık 3 ay sonra ilk 11'de maça başladı.

20 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından 80 gün sonra Fatih Karagümrük müsabakasında ilk 11'de görevlendirildi.

Genç oyuncu, siyah-beyazlı formayı son olarak 5 Şubat'ta Türkiye Kupası'nda oynanan Kocaelispor karşısında giymişti.

Taylan Bulut, bu sezon Beşiktaş formasıyla 9 maçta görev yaptı.

ŞAMPİYON GÜREŞÇİ NESRİN BAŞ'A ÇİÇEK VERİLDİ

Beşiktaş'ın milli güreşçisi Nesrin Baş'a elde ettiği başarıdan dolayı maç öncesinde çiçek takdim edildi.

Arnavutluk'ta düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcuya ikinci başkan Hakan Daltaban ve asbaşkan Murat Kılıç, karşılaşma öncesinde çiçek verdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Nesrin Baş'ı alkışlarla kutladı.

MARCELO VE SOUZA, YENİDEN "DOLMABAHÇE"DE

Farklı bir etkinlik için Türkiye'ye gelen Beşiktaş'ın Brezilyalı eski futbolcuları Marcelo Guedes ve Josef de Souza, uzun bir aradan sonra Tüpraş Stadı'na geldi. Siyah-beyazlı formayla lig şampiyonlukları yaşayan ikili, taraftarlardan büyük alkış aldı.

İkinci başkan Hakan Daltaban ve asbaşkan Murat Kılıç, Marcelo ve Souza'ya hatıra formaları takdim etti.

İki eski oyuncu, daha sonra tribünden Fatih Karagümrük mücadelesini takip etti.

KAPTAN ORKUN KÖKÇÜ'YE ÖDÜL

Trendyol Süper Lig'de mart ayının en güzel golü, futbolseverlerin oylarıyla Orkun Kökçü'nün Gençlerbirliği'ne attığı gol seçildi.

Siyah-beyazlı takımın kaptanı Orkun Kökçü'nün Trendyol Süper lig 26. haftasında Gençlerbirliği'ne deplasmanda attığı frikik golü, Türkiye Futbol Federasyonunun resmi Süper Lig hesabı tarafından ayın golü oldu.

Orkun, ödülünü Türkiye Futbol Federasyonu İstanbul Temsilcisi Gür Onar'ın elinden aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada sağ kanattan Orkun Kökçü'nün kullandığı kornerde, altıpasın gerisinde kafa vuruşunu yapan Ndidi'nin şutunda kaleci Grbic, topu kontrol etti.

12. dakikada soldan Orkun Kökçü'nün kullandığı köşe vuruşunda Toure, ön direkten topu arkaya aşırdı. Müsait durumdaki Oh'un kafayla kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Grbic, kornere çeldi.

19. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sağ çaprazından Bartuğ Elmaz'ın sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta top, yan direğe çarptı ve ceza sahası içine düştü. Dönen topu tamamlamak isteyen Serginho'nun yerden şutunda kaleci Vasquez, meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

26. dakikada sol çaprazdan Orkun Kökçü'nün kullandığı serbest vuruşta kaleci Grbic, topu sol üst köşeden son anda kornere gönderdi.

37. dakikada Oh'tan aldığı pasla ceza sahasının dışından Olaitan'ın kaleye gönderdiği şutta top, az farkla üstten dışarı gitti.

44. dakikada Bartuğ Elmaz'ın ceza yayının gerisinden yaptığı sert ve düzgün vuruşta kaleci Vazquez, uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Maçın ilk yarısı, golsüz eşitlikle noktalandı.

48. dakikada sağ kanattan gelişen Fatih Karagümrük atağında çaprazdan çalımlarla ilerleyen Serginho'nun şutunda top az farkla üstten dışarı gitti.

61. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Ndidi'nin ortasında Toure'nin altıpas çizgisi üzerinde yaptığı kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Oh'un dar açıdan tamamlamak istediği pozisyonda meşin yuvarlak, kaleci Grbic'te kaldı.

88. dakikada Taylan Bulut'un topuk pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Asllani'nin şutunda kaleci Grbic, topu kornere çeldi. Aynı dakikada sağdan kullanılan kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Ndidi'nin kafa vuruşunda top uzak köşe direğinden oyun alanına geri döndü.

Mücadele, başladığı gibi golsüz sona erdi.