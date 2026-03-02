Kartal, yaptığı takviyeler sonrası bu sezon ilk defa üst üste 3 maçını kazandı. Alınan sonuçlar ve pozitif futbol siyah-beyazlılara umut aşıladı

Beşiktaş, çok kötü başladığı sezonun ikinci yarısında çok farklı bir kimlik sergiledi. Sabah'ta yer alan habere göre, bu değişimde, ara transfer döneminde yapılan hamlelerin etkisi büyük oldu. İşte siyah-beyazlıları ayağa kaldıran değişimin şifreleri:

1- MUTSUZLAR BİR BİR GİTTİ

İlk etapta gönderilecek isimlere odaklanan Beşiktaş, krizlerin başaktörü Rafa Silva'yı Benfica'ya sattı. Oynamadıkları için mutsuz olan ve takımda istenmeyen Mert Günok, Jonas Svensson ve David Jurasek ile yollar ayrıldı. Ülkesine dönmek isteyen Paulista'ya zorluk çıkarılmadı. Daha fazla forma giymek isteyen Demir Ege Tıknaz 7 milyon Euro'luk bedelle Braga'ya gönderildi. Abraham da 21 milyon Euro bonservis bedeli ile İngiltere'ye transfer oldu.

2- GENÇLEŞTİ, KALİTEYİ ARTIRDI

Takım ciddi şekilde gençleştirildi. 30 yaş üstü 4 futbolcu ile ilişik kesildi. Takımın kaptanlarından Necip Uysal da kadro dışı bırakıldı. Gidenlerle gelenler arasındaki yaş farkı 5.1 oldu. Yeni transferler takımın hem temposunu hem de fizik gücünü artırmaya yönelik gerçekleştirildi.

3- REÇBER'İ ISRARLA İSTEDİ VE…

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talepleri doğrultusunda başlayan çalışmalarda Serkan Reçber ve gözlemci ekibi, transfer için önerileri masaya getirdi. Yalçın ve ekibi, oyuncuları izleyip son kararı verdi. Tecrübeli teknik adam, en az 150 oyuncu izlediğini söyledi. Başkan Serdal Adalı'ya sunulan raporlar sonrası nokta atışı hamleler gerçekleşti. Yalçın'ın hazır oyuncu isteği karşılık buldu. Agbadou, Murillo, Oh, Olaitan ve Asllani direkt takıma adapte olarak sahada yerini aldı.

4- GELENLERİN 5'İ KATKI VERDİ

Beşiktaş'ın 7 transferinin 5'i takıma iyi geldi. Oynanan son 3 maçta da yeniler sonucu etkiledi. Güney Koreli Oh, forma giydiği 4 karşılaşmada 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Bir de penaltı yaptırdı. Göztepe mücadelesinde Oh'un yanı sıra Olaitan ve Murillo da ağları havalandırdı, Asllani ise asist yaptı. Kocaelispor karşılaşmasında ise gol Agbadou'dan geldi. Ayrıca 2-2 biten Alanya karşılaşmasında Agbadou, Oh'a asist yaptı.

5- YALÇIN HERKESE KAPILARINI AÇTI

Yalçın'ın takımla ilişkisi geldiğinden bu yana pozitif oldu. Tesislerdeki odasının kapısını herkese açan Yalçın, oyuncularla bire bir iletişim kurdu. Geçmişten süregelen mutsuz hava biraz zaman alsa da olumluya çevrildi. Özellikle kupadaki Fenerbahçe galibiyeti takım adına kırılma anı oldu. Hazır gelen yeni transferler de tesislerdeki bu havayla takıma çabucak adapte oldu.

6- KAPTAN ORKUN KÖKÇÜ DÜMENE GEÇTİ

Sezonun ilk devresinde kaptanlığa getirilen Orkun Kökçü, hem sahada hem de saha dışında varlığını fazlasıyla hissettirdi. Oynadığı son 7 maçta 5 gol, 4 asist katkısı veren kaptan, takımın çehresini değiştirdi. Saha dışında da önemli sorumluluk aldı. Takım arkadaşlarının çözülmesi gereken problemlerinde hep devrede oldu. Ayrıca yeni gelen transferlerin takıma adaptasyon sürecinde etkili isimlerin başında geldi.