Beşiktaş Altay Bayındır'dan vazgeçmiyor!

Ara transfer döneminde yeni bir yapılanmaya giden ve önemli isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, sezon sonu için de çalışmalara şimdiden başladı. Bu doğrultuda siyah beyazlılar, milli kaleci Altay Bayındır'ı yakın takibe aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, kış transfer döneminin son günlerinde Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır için hamle yapmıştı. İngiliz devi, tecrübeli kaleciyi devre arasında göndermeye sıcak bakmadı. Ancak İngiliz medyasındaki haberlerde, sezon sonunda gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınabileceği ve yaz transfer döneminde ayrılığa izin verilebileceği ifade edildi.

Takvim'de yer alan habere göre; Beşiktaş, elindeki kalecilerin performanslarına göre sezon sonunda yeni bir hamle yapabilir. Devre arasında takıma katılan Devis Vasquez ile Ersin Destanoğlu'nun sezonun kalan bölümünde ortaya koyacağı performans, gelecek yılın kadro yapılanmasında belirleyici olacak. Teknik heyetin iki ismin form durumuna göre karar vereceği öğrenildi. Kartal, Altay Bayındır ile iletişimi kesmiş değil. Yönetimin, yaz döneminde şartları zorlayarak bu transferi bitirmeye çalışacağı gelen haberler arasında... Bu sezon Manchester United'ta 6 maçta görev alan 27 yaşındaki Altay, kalesinde 11 gol gördü... Milli kalecinin kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.