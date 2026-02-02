Ara transfer döneminde David Jurasek ile yollarını ayırmasının ardından sol bek arayışına giren Beşiktaş, Lazio forması giyen Nuno Tavares için girişimlerde bulunmuş fakat sonuç alamamıştı.

Portekizli oyuncunun Como'ya transfer olmak istemesi sonrası transferde rotayı farklı isimlere yönlendiren siyah-beyazlılar, Tavares'in fikrini değiştirmesi sonucu tekrar harekete geçti.

Alfredo Pedulla'nın haberine göre, oyuncu için daha önce bonuslarla birlikte 10 milyon euro'luk bir teklif yapan Beşiktaş, Tavares için yaptığı teklifi 14 milyon euro'ya yükseltti ve beklemeye geçti.

PERFORMANSI

Bu sezon Lazio ile 11 maça çıkan Tavares, 1 asistlik performans sergiledi. Lazio ile sözleşmesi 2029 yılında sona erecek olan 26 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

İŞTE O HABER