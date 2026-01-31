Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası siyah-beyazlı ekibin ilk golünü atan Vaclav Cerny, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası siyah-beyazlı ekibin ilk golünü atan Vaclav Cerny, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE CERNY'NİN AÇIKLAMALARI

"Galibiyet galibiyettir. Bu şekilde devam etmeliyiz. Her maçı kazanmayı istiyoruz. Bazen göze hoş gelen futbolla bazen mücadeleyle olacak. Bugün bir karakter gösterdik ve mutluyuz."

"Ben takıma yardım etmeye çalışıyorum. Galibiyete yardım ettiğim için mutluyum. Takım halinde performans gösterdik, konuştuğumuzu yaptık. Maç boyunca geri döneceğimiz ve kazanacağımız hissi hep vardı bende..."