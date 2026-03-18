Beşiktaş’ta yeni sezon planlaması kapsamında kadroda köklü değişiklikler yapılırken, Taylan Bulut ile yolların ayrılması kararlaştırıldı. Genç futbolcunun özel izin alarak Almanya’ya gittiği öğrenilirken, Kartal’ın bu adımı yaz transfer dönemi öncesinde önemli bir sinyal olarak yorumlandı.

Beşiktaş'ta yönetim, sezon bitmeden gelecek yılın yapılanmasına başlarken Taylan Bulut'un takımdaki geleceğini masaya yatırdı. Takvim'in haberine göre, yapılan değerlendirmelerin ardından oyuncuyla devam edilmeyeceği netleşti ve ayrılık kararı alındı. Genç futbolcunun izinli olarak ülkesine döndüğü, transferine ilişkin detayların ise sezon sonuna doğru kesinlik kazanacağı belirtildi.

Beşiktaş, Taylan'ı sezon başında Schalke 04'ten bonservisiyle kadrosuna katmış ve oyuncuyla 2030 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Ancak beklenen performansın yakalanamaması ve yeni sezon planları doğrultusunda farklı bir yol haritası çizilmesi nedeniyle ayrılık gündeme geldi.

Öte yandan siyah-beyazlılarda genç oyuncularla ilgili kararların sezon tamamlanmadan netleşmesi bekleniyor. Teknik heyetin, gelecek yıl için rekabeti artıracak ve kadro dengesini güçlendirecek bir yapı oluşturmayı hedeflediği ifade edildi.