Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Tümosan Konyaspor'u konuk ettiği mücadelede El Bilal Tore ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Siyah-beyazlılarda El Bilal Toure, Konyaspor maçında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Malili oyuncu Alanyaspor karşısında görev alamayacak.