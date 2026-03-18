Beşiktaş GAİN, evinde Trento ile karşı karşıya geldiği maçtan 77-76 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.
Normal sezonu lider tamamlayarak doğrudan çeyrek finale yükselen Siyah-beyazlılar yarı final maçında, yarı finale yükselme başarısı gösteren diğer Türk ekibi Bahçeşehir Koleji'nin rakibi olacak. EuroCup'taki 2 temsilcimizi karşı karşıya getirecek mücadelede saha avantajı Beşiktaş GAİN'de olacak.
Karşılaşmayı, kulüp başkanı Serdal Adalı ve Futbol A Takımı kaptanı Orkun Kökçü de yerinde izledi.
1. Periyot: 17-16
Devre: 40-32
3. Periyot: 61-57
Beş faulle çıkan: 39.44 Aldridge (Dolomiti Energia)