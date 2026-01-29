Beşiktaş, Inter'den kadroya kiralık olarak dahil edilen Kristjan Asllani'nin uçuşu teknik arıza nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Beşiktaş'ın orta saha takviyesi için gündeminde yer alan Kristjan Asllani transferinde beklenmedik bir aksaklık yaşandı. Siyah-beyazlılar, genç futbolcuyu transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a getirmeye hazırlanıyordu.

Ancak kulüpten yapılan açıklamada, Asllani'yi taşıyacak uçakta meydana gelen teknik arıza nedeniyle planlanan uçuşun iptal edildiği bildirildi. Bu gelişme üzerine oyuncunun İstanbul'a gelişi ertelendi.

Beşiktaş yönetimi, Asllani'nin seyahat programına dair yeni bilgilendirmenin, uçuş planı netleştikten sonra kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.