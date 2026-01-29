Avrupa Ligi'nin 8. haftasında FSCB ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson art arda 2 pozisyonda kalesinde devleşerek rakibine gol izni vermedi. İşte o anlar...

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin lig aşamasındaki 8. ve son maçında Romanya temsilcisi Steaua Bükreş'e konuk oldu.

Mücadelenin 31. dakikasında soldan gelişen atakta rakibin çektiği şutu çıkaran Ederson gole izin vermedi.

İşte o pozisyon...

5 DAKİKA SONRA TEKRAR

Maçın bu kez 36. dakikasında sağdan gelişen FSCB atağında kaleye gelen sert şutta topu tokatlayan Ederson ikinci kez kritik pozisyonda rakibe geçit vermedi.

İşte o anlar...



