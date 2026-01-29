UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında FCSB deplasmanında konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco maç öncesi konuştu.

Maçı değerlendiren Domenico Tedesco, "Takım içerisinde güzel bir hava var. Takım bu maça hazır. Tribüne gelen 3 bin taraftarımızı gururlandırmak istiyoruz. 7 maç oynadık lig fazında ve bugün son maç. İlk 8 için ufak bir şansımız var, az da olsa elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Yüksek motivasyona sahibiz. Kolay maç olmayacak. Rakibimiz de ilk 24 için her şeyi yapacak.

Çağlar çok iyi durumda. Düzenli olarak antrenman yaptı, hiç antrenman kaçırmadı. En-Nesyri de Afrika Uluslar Kupası'nda oynamadı, 1 haftasında hastaydı. Önümüzdeki maçlarda ona ihtiyacımız var. En-Nesyri geri döndüğü için mutluyum." ifadelerini kullandı.