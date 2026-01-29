Beşiktaş Başkanı Serdal düzenlediği basın toplantısında siyah-beyazlı ekibin gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE ADALI'NIN SÖZLERİ



"4 YÖNETİCİNİN İSTİFA ETTİĞİ YÖNÜNDEKİ HABERLER ASILSIZDIR"



"4 yönetim kurulu üyemizin istifa ettiği yönündeki haberler asılsızdır. Bunlar taraftarımızı ve camiamızı tahrik etme çabasıdır."



"BİZ GELDİĞİMİZDE BEŞİKTAŞ DİBİN DİBİNDEYDİ"



"Dikilitaş konusunda aslı astarı olmayan bilgiler kasıtlı olarak ortaya yayılıyor. Bu kulübün mali yönden çökmesini isteyenler ve kulübü ona buna pazarlamak isteyenler var. Dikilitaş'ta yapılan satışlara 400 milyon doların altında gelir elde edilmeyecek. Beşiktaş'ın bu projeden payı da %50'dir. Bu da demektir ki bize gelecek asgari rakam 200 milyon dolardır. Biz geldiğimizde Beşiktaş Kulübü dibin dibindeydi. Beşiktaş, idari ve mali açıdan işgal altındaydı."

"İSTİFA TEZAHÜRATLARIYLA BEŞİKTAŞ DİZAYN EDİLEMEZ"



"İsyan çıkararak, istifa tezahüratlarıyla Beşiktaş dizayn edilemez. Yarın bütün Beşiktaşlılarla, 'Şampiyon Beşiktaş' diye bağıracağız."



"ŞAMPİYONLUK HEDEFİNDEN UZAK KALMAMIZ KABUL EDİLEMEZ"



"Futbol takımımız istediği sonuçları alamadı. Bazı değişim sancılarının olabileceğini tahmin ediyordum. Ancak şampiyonluk hedefinden uzak kalmamız kabul edilemez. Birkaç maç şans yanımızda olsa, kırılma hataları olmasa her şey farklı olabilirdi. Beşiktaş'ın çok kaliteli ve karakterli futbolcu topluluğu var. Eksiklerimiz var, bundan sonra yapacağımız transferlerde takım ruhu taşıyan isimler getireceğiz. Sergen Yalçın'a ve planlamamıza güveniyoruz."

"İSTEDİĞİMİZ TRANSFERLERDE SORUNLAR ÇIKTI"



"İstediğimiz transferlerde sorunlar çıktı. Kulüpleri bırakmak istemedi veya çok para istediler. Şimdi tepki almamak için 5 Milyon Euro'luk adama, 10 Milyon Euro mu vereyim? Ben bunu yapmam. Beşiktaş'ı zarara uğratmaktansa, transfer yapamayan başkan olarak anılmaya razıyım."



"BEŞİKTAŞ'I LAYIK OLDUĞU YERE GETİRMEDEN GİTMEYECEĞİM"



"Bu kulüp finansal olarak işgal altındaydı. Beşiktaş'ın artık faizli borcu kalmayacak veya kasasında parası ya da varlığı olacak. Beşiktaş'ın menfaati neredeyse Serdal Adalı oradadır. Bizim Beşiktaş'ın çıkarlarını korumak dışında gizli ajandamız yok. Finansal tabloyu düzelttikten sonra herkes aday olur. Ancak bu kulübü eski günlerine döndürmeyeceğim. Tüzük değişikliği yapmadan, Beşiktaş'ı layık olduğu yere getirmeden gitmeyeceğim. Önce bu borcu ödeyeceğim. Sonra gelen başkanlar, gelirden fazla para harcarsa sorumlu olacak. Değiştirelim tüzüğü... Kimse gelirinden fazla borçlanamasın ve şahsi olarak sorumlu olsun! Kim Beşiktaş'a bizim gözümüzle bakıyor, görelim."

"İLK HEDEFİMİZ BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKMAK"



"Geldiğimizden beri futbolcuların maaşları mı gecikti, personelin maaşı mı aksadı? Kulübe ihtar, ceza mı getirmişiz. Bazı transferlerden de kar ettiğimiz bir kadro hazırladık. Yanlış dediğimiz transferleri de kiralık olarak yapmışız ve tek kuruş zarar vermeden göndermişiz. Beşiktaş'ta kabul edilmesi gereken bazı gerçekler var. Göreve geldiğimizden bu yana tarihin en yüksek borcu ödendi. Bankalar Birliği'ne 32 milyon Euro yatırdık, birçok sponsorluk getirdik. Bazı anlaşmalarda son aşamaya geldik. 71 milyon Euro oyuncu satışı yapıldı, Dikilitaş projesi yapıldı. İlk hedefimiz Dikilitaş'ın ekonomik getirisini kasaya koyup Bankalar Birliği'nden çıkmaktır."



"HER PROTESTOYA BOYNUM KILDAN İNCEDİR"



"Taraftarlarımız üzgün ve kızgın, çok daha iyi Beşiktaş görmek istiyorlar. Onları anlıyorum, ben de bu yoldan geliyorum. Elimizden gelen ne varsa yapıyoruz. Cumartesi ilk düdükle protestolar başlayacak ama çocuklarımızın ayakları titreyecek. Beşiktaş'ın iyiliği için her protestoya boynum kıldan incedir. Yeter ki o forma altında çocuklar kendini değersiz hissetmesin ve kendi evinde baskı yaşamasın. Herkesi takımına destek olmak için davet ediyorum."

"TRANSFER İÇİN 2-3 ALTERNATİFLİ LİSTE ÇIKARILDI"



"Sergen Yalçın ve Serkan Reçber'in kurduğu ekiple transfer çalışması yapıldı. Her bölge için 2-3 alternatifli liste çıkarıldı. Telefona günde 300 futbolcu bilgisi geliyor, böyle transfer yapmıyoruz arkadaşlar. Gecikmeler, aksilikler oldu. Örnek olarak yaz sezonunda bir teklif gelseydi, futbolcumuz için yüksek para istemeyecektim ama ben de onun yerine adam alacağım. 20 Milyon Euro'luk oyuncuya, 30 Milyon Euro isteniyor. Buna karar vereceğiz. Şuradan kalktıktan sonra akşam 20:00'ye kadar her oyuncunun transferini bitiririm ama mali olarak bakmak lazım. Kaos olacak diye sokağa para atmam. İki futbol takımı maaşı ödüyoruz. Gecikiyor ama Beşiktaş'ın tek kuruşunu heba etmem.



"PAHALI OYUNCU DA ALACAĞIZ"



"Pahalıya oyuncu da alacağız, fazla da vereceğiz ama bilin ki, o futbolcuyu daha sonra sattığımızda daha fazla gelir elde edeceğiz. Yaz transfer döneminde aldığımız oyunculardan zarar etmeyeceğimizi söyledim, etmeyeceğiz işte... Son sözleşmesini yapacak futbolcu almayacağım. Bir gecikme oldu, bunu da değerlendiriyoruz. Transfer dönemi bittikten sonra masaya yatıracağız."

"MİNİMUM 4 TRANSFER OLACAK"

"Orta sahaya bir transfer bugün akşam gelecek. Planlamada 3 oyuncu daha var. Alternatif oyuncular var, gelecek seneye yönelik. Daha genç oyunculardan oluşan bir liste var. Avrupa'da transfer bittikten sonra vaktimiz var. Son dakikaya kadar değerlendireceğiz. Minimum 4 oyuncu transfer edeceğiz, Yasin Özcan dahil değil."

"KALECİ TRANSFERİ YAPACAĞIZ"



"Herkes beraber çalışıyor, kimsenin kimseyle görüşmeme gibi bir durumu yok. Dün bir futbolcunun durumunu sormak için Sergen Hoca ile toplantı yapıyorduk, Graf'ı aradık ve bilgi aldık. Geçmişteki gibi iki başlılık yok, olmayacak. Ortada bir sorun olduğunu görmedim ve hissetmedim. Herkesin görevini ve yetkisini ayırdık. Bir sıkıntı çıkmaz. Bu sene bir şekilde Avrupa'ya katılacağız. hedef her zaman şampiyonluk ama bu dönem Avrupa'ya katılacağız. Kupanın da en büyük favorisi Beşiktaş. Lig daha uzun, ne olacak, bilmiyorum. Transferleri bitirelim, ikinci devre çok daha farklı Beşiktaş ortaya çıkması lazım, şu transferleri gerçekleştirirsek.. Avrupa için umutsuz değilim. Kaleci transferi yapacağız. 4 transfer yapacağız demiştim, biri kaleci."

"ASLLANI BU AKŞAM YA DA YARIN SABAH GELECEK"



"Kristjan Asllani geliyor. Inter ve oyuncu ile anlaştık. Inter ile Torino arasında fesih süreci var. Bu akşam ya da yarın sabah gelecek.



"ESKİ BAŞKANLARLA GÖRÜŞÜYORUZ"



"Eski başkanlarla sıkı şekilde görüşüyoruz. Fikret Orman, Emre Kocadağ aradı ve 'Moralini bozma, çok iyi olacak. Doğru gidiyoruz' dediler."



"KIŞ TRANSFERİ ÇOK ZOR"



"David Jurasek kiralıktı, teşekkür ettik ve yolladık. Aldığımız oyuncuların bir tanesinden bile zarar etmeyeceğiz. Çok kar edeceğiz iddiaları olur ama zarar etmeyeceğiz. Kış transferi çok zor, geçen sene iki genç Keny Arroyo ve Alan Ricardo'yu bu yüzden aldık. Yatırım yapmayı seçtik. Çok paralar istiyorlar. O zamanki teknik heyet 30 yaşında oyuncu yerine gençleri almayı ve yetiştirmeyi istedi. Bana da doğru gelmişti."



"KÖTÜ TRANSFER YAPMIYORUZ"



"Giden transferlerden elde edilen 71 milyon Euro geliri nerede kullanacaksınız?" "Bu gelir değil, Roma'ya 17 milyon Euro ödeyeceğiz. 21 milyon Euro aldık Abraham için ve ayrıca Yasin Özcan geldi. Kaç senedir oyuncu satmıyorduk bilen var mı? Bu güzel başlangıç. Kötü transfer yapmıyoruz, camia da görsün. 60 milyon Euro harcayıp, 71 milyon Euro geri alabiliyorsam başlangıç için güzel rakamlar bunlar."



"FORVET TRANSFERİ İÇİN ÇALIŞMALAR VAR"



"Tammy Abraham yerine golcü gelecek mi?"



"Forvet transferi için üstünde çalışıyorlar, isimler de var. Mali noktada istediğimiz yere gelirse, santrfor transferi yapacağız."



"MUÇI'DE ÖNCELİK TRABZONSPOR'DA"



"Trabzonspor, Ernest Muçi için aramadı. 8,5 milyon Euro'luk opsiyon var. Alım önceliği Trabzonspor'da. Kullanmazlarsa bizde devam eder. Semih Kılıçsoy için Cagliari'den gelen resmi bir şey yok. Semih'i vermek istemedim ama çok gitmek istedi. Devre arasında opsiyonu kullanabileceklerini söylediler ama henüz bir şey yok."