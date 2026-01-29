Fenerbahçe'den santrfora genç hamle!: Sidiki Cherif!
Ara transfer dönemi sona ermeden önce kadrosuna golcü takviyesi yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, Angers'te forma giyen 19 yaşındaki santrfor Sidiki Cherif için temaslarını sıklaştırdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika FB spor haberleri
Ara transfer döneminin biteceği 6 Şubat 2026 tarihinden önce Trendyol Süper Lig'de takımlar, kadrolarına yapacakları takviyeler için vites artırdı.
Bu doğrultuda kış dönemi perdesi kapanmadan önce 9 numara transferini tamamlamak isteyen Fenerbahçe, sürpriz bir isim için harekete geçti.
Sarı-lacivertliler, son olarak Göztepe'yi ağırladıkları ve 1-1'lik beraberliğin ardından zirve yarışında puan kaybettikleri maçın ardından golcü transferi için "acil durum" ilan etmişti.
Şampiyonluk yolunda bir başka puan kaybına daha tahammülü olmayan Kadıköy yönetimi, listede yer alan yıldız isimler ve kulüpleri ile temaslarını sıklaştırırken bu isimlerden Sidiki Cherif'e yoğunluk vermeye başladı.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin L'Equipe'den derlediği habere göre Fenerbahçe, Sidiki için tüm imkanlarını seferber etme kararı aldı.
Crystal Palace ve Paris FC'nin 19 yaşındaki santrfor için haftalardır görüşmeler gerçekleştirdiği kaydedilirken sarı-lacivertlilerin transferi bitirme ihtimali vurgulandı.
Sidiki, bu sezon Angers ile forması ile Ligue 1'de 19 müsabakada boy gösterdi.
Bu karşılaşmalarda toplamda 4 kez fileleri sarsmayı başaran Fransız golcü, gelecek vadeden isimlerden biri olarak Avrupa ekiplerinin dikkatini çekti.