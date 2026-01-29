UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda FCSB ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco maçın ardından konuştu.

Tedesco, "Gerçekten kötü oynadığımızı düşünüyorum. Aslında maçın başında erken gollerle maçı bitirebilirsiniz ama bugün çok top kaybı yaptık. Rakip aslında bizden daha fazla istemedi ama onları oyuna davet ettik. Lig aşamasındaki 8 maç bizim için kolay olmadı. Tabii ki bir üst tur iyi bir şey. 8 maç kolay olmadı. Zagreb, Aston Villa ve Stuttgart ile oynadık. Lig aşaması bitti, önümüze bakıyoruz." ifadelerini kullandı.