Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta siyah beyazlıların ikinci golünü kaydeden Cengiz Ünder, maç sonrası konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Ünder, "Maça iyi başladık, golle başladık. İlk golden sonra bir tane daha atabilsek daha farklı olurdu. Üst üste goller yiyince moralimiz düştü. Kesinlikle kazanmalıydık. Son dakikalarda fırsat da geldi ama yapamadık. Gerçekten çok üzgünüm. Fiziksel olarak artık iyi durumdayım. Kendimi de iyi hissediyorum ama berabere kaldık. Gol atmış olmamın bir önemi yok. Bu maçları kaybetmemeliyiz. Taraftarımızdan gerçekten özür dileriz. Ben bu maç gerçekten üzüldüm." ifadelerini kullandı.