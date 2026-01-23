Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sol bek bölgesi için Lazio forması giyen Nuno Tavares'i gündemine almıştı. Siyah-beyazlılar, Portekizli futbolcudan olumsuz yanıt aldı.

Tavares'in teklifi reddetmesi sonrası alternatif isimlere yönelen siyah-beyazlılar, aradığı ismi İngiltere'de buldu. Kartal, Wolverhampton forması giyen Norveçli sol bek David Moller Wolfe'yi gündemine aldı.

1.87 boyundaki sol bek, bu sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 16 maçta 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan 23 yaşındaki futbolcunun Wolverhampton ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.