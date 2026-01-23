Beşiktaş'ta sol bek transferi hareketli günler yaşanıyor. Nuno Tavares transferinde anlaşma sağlayamayan siyah-beyazlılar, Premier Lig'den genç bir yıldızı radarına aldı. Wolverhampton'da forma giyen 23 yaşındaki Norveçli sol bek David Möller Wolfe, Kartal'ın yeni hedefi oldu. Bu sezon İngiltere'de gösterdiği performans ve skor katkısıyla dikkat çeken 1.87 boyundaki genç futbolcu, modern futbolun aradığı özelliklere sahip. David Moller Wolfe'nin futbol hayatı, kariyeri ve oynadığı takımlar haberimizde...

Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Beşiktaş, sol bek rotasyonu için rotasını İngiltere'ye çevirdi. Lazio forması giyen Nuno Tavares ile yapılan görüşmelerden olumsuz yanıt alan siyah-beyazlı yönetim, B planını devreye sokarak Wolverhampton'ın Norveçli yıldızı David Möller Wolfe'yi listesine ekledi. Premier Lig'deki atletizmi ve bu sezon skora sağladığı 5 gollük katkıyla dikkatleri üzerine çeken 23 yaşındaki oyuncu için resmi temaslara başlayan Beşiktaş, 1.87'lik 'modern bek' profilini kadrosuna katarak savunmanın solunu uzun yıllar güvence altına almayı hedefliyor. İşte David Moller Wolfe'nin hayatı ve kariyeri...

DAVID MOLLER WOLFE KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Tam adıyla David Möller Wolfe, 23 Nisan 2002 tarihinde Norveç'in Bergen kentinde dünyaya gelmiştir. Şu an 23 yaşında olan Wolfe, İskandinav futbolunun son yıllarda Avrupa devlerine ihraç ettiği en yetenekli sol beklerden biri olarak kabul edilmektedir. Fiziksel avantajlarıyla dikkat çeken oyuncu, 1.87 metre boyundadır. Bir sol bek için oldukça uzun bir boya sahip olmasına rağmen, hızı ve hücum aksiyonlarındaki çevikliğiyle tanınır. Norveç Milli Takımı'nın da formasını giyen genç futbolcu, savunmadaki direncinin yanı sıra modern bek oyuncularından beklenen yüksek skor katkısını verebilme özelliğiyle öne çıkmaktadır.

DAVID MOLLER WOLFE KARİYERİ

Wolfe'un kariyeri, istikrarlı bir yükseliş ve doğru duraklarda gelişim gösterme üzerine kuruludur. Futbol hayatına doğduğu şehrin takımlarında başlayan Wolfe, Norveç futbolunun köklü ekiplerinden SK Brann bünyesinde profesyonel düzeye geçiş yapmıştır. Burada sergilediği performansla İskandinavya dışındaki gözlemcilerin dikkatini çekmiştir.

Hollanda ve AZ Alkmaar Dönemi: Haziran 2023'te Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına transfer olan oyuncu, burada Avrupa kupaları tecrübesi kazanmıştır. Hem ligde hem de UEFA Konferans Ligi'nde sergilediği oyun, onun Premier Lig kapılarını açmasını sağlamıştır.

Premier Lig ve Wolverhampton: Ağustos 2025'te yaklaşık 10 milyon euro piyasa değerine ulaştığı dönemde İngiltere'nin Wolverhampton Wanderers takımına imza atmıştır. Dünyanın en zorlu ligi olan Premier Lig'de kısa sürede rotasyonun önemli parçalarından biri haline gelmiş ve Beşiktaş'ın radarına girecek kadar başarılı bir grafik çizmiştir.

DAVID MOLLER WOLFE OYNADIĞI TAKIMLAR

Genç yaşına rağmen üç farklı ülkede forma giyen Wolfe'un profesyonel kulüp geçmişi şu şekildedir:

Bergen Nord: (Altyapı kariyerine başladığı kulüp)

SK Brann II: (Gelişim dönemi)

Åsane: (2020 yılında SK Brann'dan kiralık olarak forma giydiği kulüp)

SK Brann: (2021-2023 arası as takım performansı sergilediği Norveç kulübü)

AZ Alkmaar: (2023-2025 yılları arasında forma giydiği Hollanda ekibi)

Wolverhampton Wanderers: (2025 yılından bu yana forma giydiği mevcut kulübü)

WOLFE BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDE

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sol bek bölgesi için Lazio forması giyen Nuno Tavares'i gündemine almıştı. Siyah-beyazlılar, Portekizli futbolcudan olumsuz yanıt aldı. Tavares'in teklifi reddetmesi sonrası alternatif isimlere yönelen siyah-beyazlılar, aradığı ismi İngiltere'de buldu. Kartal, Wolverhampton forması giyen Norveçli sol bek David Moller Wolfe'yi gündemine aldı. 1.87 boyundaki sol bek, bu sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 16 maçta 2 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan 23 yaşındaki futbolcunun Wolverhampton ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.