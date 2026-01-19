CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de gündem Kante! F.Bahçe'de gündem Kante! 15:31
Fenerbahçe, Antalya'dan ayrıldı Fenerbahçe, Antalya'dan ayrıldı 14:16
Beşiktaş'tan forvete Lukaku hamlesi! Beşiktaş'tan forvete Lukaku hamlesi! 14:07
F.Bahçe'den Manchester City'nin yıldızına kanca! F.Bahçe'den Manchester City'nin yıldızına kanca! 13:51
G.Saray Can Armando transferinde sona yaklaştı! G.Saray Can Armando transferinde sona yaklaştı! 13:02
G.Saray–A. Madrid maçının hakemi belli oldu! G.Saray–A. Madrid maçının hakemi belli oldu! 12:25
Daha Eski
Beşiktaş’tan Demir Ege Tıknaz açıklaması! Beşiktaş’tan Demir Ege Tıknaz açıklaması! 12:10
Ernest Muçi fırtınası! Ernest Muçi fırtınası! 11:56
G.Saray'dan Torreira’ya vize yok! G.Saray'dan Torreira’ya vize yok! 10:42
En-Nesyri gözyaşlarına hakim olamadı! En-Nesyri gözyaşlarına hakim olamadı! 10:18
Beşiktaş’a Priske şoku! Beşiktaş’a Priske şoku! 09:49
F.Bahçe'de forvete sürpriz isim! 57 milyon euroluk yıldız F.Bahçe'de forvete sürpriz isim! 57 milyon euroluk yıldız 09:42
Milan'dan Beşiktaş'a flaş yanıt!
Beşiktaş'tan forvete Lukaku hamlesi!
Süper Loto sonuçları belli oldu! 18 Ocak
Yeterli protein tüketiyor muyuz? İşte yanıtı!