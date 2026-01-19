Beşiktaş, Milan forması giyen İngiliz orta saha Ruben Loftus-Cheek için yeniden girişimde bulundu. Maaş artışı teklifine rağmen hem oyuncu cephesi hem de Milan yönetimi transfere yeşil ışık yakmadı. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Yeni sezonda Massimiliano Allegri yönetiminde Şampiyonlar Ligi hedefini yükselten Milan, kadro planlamasını sürdürürken bazı oyuncularına yönelik ilgi de artıyor. Bu isimlerden biri olan Ruben Loftus-Cheek için Beşiktaş'ın, Aralık ayı sonunda yapılan ilk temasların ardından ikinci kez devreye girdiği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ MAAŞI YÜKSELTTİ

Calciomercato'nun haberine göre Beşiktaş, 28 yaşındaki İngiliz orta sahanın menajerlik ekibiyle yeniden temasa geçti ve oyuncunun Milan'da kazandığı yaklaşık 4 milyon euro seviyesinin üzerine çıkmaya hazır olduğunu iletti. Ancak oyuncu cephesinden şu aşamada net bir olumlu dönüş gelmedi. Ruben Loftus-Cheek'in planının sezon sonuna kadar Milan'da kalmak ve sözleşmesinin bitimine bir yıl kala geleceğini daha sakin bir ortamda değerlendirmek olduğu ifade ediliyor.

MILAN'DAN KİRALIK FORMÜLÜNE RET

Beşiktaş'ın Milan'a sunduğu teklifin kiralama + 10–12 milyon euro satın alma opsiyonu (bonuslar dahil) olduğu aktarılırken, bu yapı Rossoneri yönetimi tarafından kabul edilmedi. Sportif direktör Igli Tare ve CEO Giorgio Furlani, rakamın talep edilen seviyeye yakın olmasına rağmen operasyonun formatına sıcak bakmadı.

Bu sezon Milan formasıyla 18 resmi maça çıkan Loftus-Cheek, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

