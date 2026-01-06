Uzun süredir iyi bir sol bek arayışında olan Beşiktaş, hedeflediği ismi İtalya’da buldu. Çizme ekibi Lazio, Nuno Tavares için Kartal'a yeşil ışık yakınca yıldız oyuncu ilk hedef haline geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlılar sol bek konusunda Jaouen Hadjam ile bir süredir ciddi şekilde ilgileniyordu. Ancak 22 yaşındaki futbolcu, Cezayir Milli Takımı'nda ayağından sakatlık yaşadı. Hadjam ile ilgili alınan bilgilere göre sakatlığı 1.5-2 ay kadar sürecek. Sabah'ın haberine göre, bu durum Beşiktaş'ın hedeflerini değiştirdi.



SOUZA'DAN OLUMLU BİLGİ GELDİ ANCAK...



Vasco da Gama'dan Lucas Piton içinse sağlık raporları alındı ve inceleniyor. 25 yaşındaki bek, 1 ay süren diz sakatlığını atlattı, antrenmanlara başladı. Piton için Vasco da Gama'da da oynayan Josef de Souza'dan bilgi alındı. Souza olumlu referanslar verdi ancak soru işaretleri kalkmadı.



'ÖNCE YERİNİ DOLDURMALIYIZ'



Siyah-beyazlılar, takımın seviyesini artıracak en iyi se çeneği arıyor. Bu doğrultuda Lazio'dan Nuno Tavares'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, İtalyan ekibiyle görüşmeyi gerçekleştirdi. Lazio'nun yazın 5 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Portekizli oyuncu, sadece 10 müsabakada 533 dakika sahada kaldı. Son 4 maçta hiç süre bulamayan Tavares için Lazio yeşil ışık yaktı. Ancak İtalyan kulübü, "Önce yerini doldurmamız gerekiyor" dedi. Kartal şimdi Lazio'nun hamlesini bekliyor.



1,83 cm boyundaki Tavares, etkili sol ayağı ve fiziğiyle dikkat çekiyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro'yu bulan tecrübeli oyuncu sol bekin yanı sıra sağ bek ve orta sahanın sol bölümünde de forma giyebiliyor.



Nuno Taraves, Lazio formasıyla toplam 40 maçta 10 asist üretirken gol atamadı. 25 yaşındaki yıldız, genel kariyerinde ise oynadığı 148 karşılaşmada 9 gol ve 16 asistlik katkı verdi.