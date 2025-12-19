Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın’ın ısrarla istediği Zuriko Davitashvili ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Gürcü yıldızın transferinde siyah beyazlılara müjdeli haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Kanatlardan bu sezon verim alamayan Beşiktaş, ocakta bu bölgeye mutlaka ekleme yapacak. Fotomaç'ın Foot Mercato'dan derlediği habere göre; Saint Etienne forması giyen Zuriko Davitashvili'nin siyah-beyazlı takıma gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

Haberde ayrıca Beşiktaş yönetiminin Gürcü sol kanadın transferini bitirmek istediği aktarıldı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği 24 yaşındaki futbolcuyu kadroya katmak için Başkan Serdal Adalı'nın fedakarlık yapacağı ifade edildi. Bu sezon Fransa 2'nci Ligi'nde 15 maçta forma giyen Davitashvili, 8 gol ve 1 asistlik performansıyla 9 gole katkı sağladı.