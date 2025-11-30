Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük galibiyeti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Rafa Silva hakkında da konuşan Kılış "Bu zor koşullarda bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ediyoruz.Net bir skordu. Takımımıza, oyuncularımıza, hocamıza teşekkür ediyoruz. Yayıncı kuruluş yine pozisyonların tekrarını vermedi. Hafta içinde onunla ilgili açıklama yapacağız. 3 maçımızı da alarak ligi en iyi yerde bitireceğiz. Hocamızla her gün toplantı yapıyoruz. Ocak ayında takviyelerimizi yapacağız. Rafa Silva çalışıyor. Biraz antrenman eksiği var. Kazanacağız diye düşünüyoruz. Sergen hocamız eksik bölgelere transfer istedi. Duruma göre 4-5 transfer yapacağız" dedi.
