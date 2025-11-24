Siyah-beyazlı kulüp tarafından misafir edilen öğretmenler, Beşiktaş ile Samsunspor arasında oynanan Süper Lig müsabakasını Tüpraş Stadyumu'nda kendilerine ayrılan bölümden takip etti.
Beşiktaş öğretmenleri Tüpraş Stadyumu’nda ağırladı
Beşiktaş ilçesindeki öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Tüpraş Stadyumu’nda ağırlandı ve Beşiktaş–Samsunspor maçını özel olarak ayrılan tribünden izledi. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 24.11.2025 - 15:12 Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 - 15:16
Siyah-beyazlı kulüp tarafından misafir edilen öğretmenler, Beşiktaş ile Samsunspor arasında oynanan Süper Lig müsabakasını Tüpraş Stadyumu'nda kendilerine ayrılan bölümden takip etti.