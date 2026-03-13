Bu sezon elindeki kanat oyuncularından istediği verimi alamayan Beşiktaş, geçen yaz gündeme gelen Gürcü yıldız Zuriko Davitashvili için bir kez daha Saint Etienne’in kapısını çalma kararı aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Kış döneminde 7 yeni takviye birlikte güçlenen ve bambaşka bir kimliğe bürünen siyah-beyazlılarda kanatlarda üretkenlik sıkıntısı devam ediyor. Cengiz Ünder'in yanı sıra Nottingham Forest'ten kiralanan ve bekleneni veremeyen Jota Silva ile sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Vaclav Cerny'nin inişli-çıkışlı form grafiği ve sol kanatta oynayan El Bilal Toure'nin sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalacak olması, teknik heyeti kara kara düşündürüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, söz konusu oyuncuların verimlerinin düşük olması nedeniyle yönetimden net bir kanat oyuncusu talep etti. 53 yaşındaki çalıştırıcının birebirde adam eksiltebilen ve süratiyle öne çıkan Zuriko Davitashvili'yi işaret ettiği öğrenildi. Siyah-beyazlı kurmayların yaz döneminde ilk icraat olarak Gürcü sol kanat için Saint Etienne ile yeniden masaya oturması bekleniyor. 25 yaşındaki yıldız sezon başında da gündeme gelmiş, ancak Fransız ekibi oyuncuyu bırakmama kararı almıştı.



SOL KANAT İÇİN İLAÇ OLACAK



Fotomaç'ta yer alan habere göre, Gürcistan Milli Takımı'nın Khvicha Kvaratskhelia'dan sonra en önemli yıldızı olan Zuriko Davitashvili, yüksek temposu, dinamik oyunu ve çalım kabiliyeti ile öne çıkıyor. 26 yaşındaki yıldız, içe doğru kat ederek kaleye sürpriz şutlar çıkarabiliyor. Tecrübeli futbolcu siyah-beyazlı takımın kanattaki üretim sıkıntısı için ilaç olarak görülüyor.



12 KEZ AĞLARI HAVALANDIRDI



Piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Davitashvili'nin Saint Etienne ile olan sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek. Bu sezon Ligue 2'de (Fransa 2'nci Ligi) 22 maçta görev alan Gürcü futbolcu, 11 kez ağları sallarken, 3 de asist yaptı. Fransa Kupası'nda da 1 gol kaydeden 25 yaşındaki oyuncunun toplamda 12 golü bulunuyor.