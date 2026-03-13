Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Fatih Karagümrük deplasmanında mağlup oldu ve şampiyonluk yarışında kritik 3 puan bıraktı. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Fred açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER



"Gerçekten çok zor bir durum. Açıklanamaz bir durumun içerisindeyiz. Çok iyi çalışıyoruz ama son maçlarda istediklerimizi iyi yapamıyoruz. Zorlanıyoruz. 3 puan almak istiyorduk. Çok basit goller yedik. Bizim için sonucu kabul etmek zor ama asla havlu atamayız. Çalışmalarımıza en iyi şekilde devam etmek zorundayız. Yeni yılı iyi açtık ama sonrasında performans düşüklüğü yaşadık. En iyimizi yapmalıyız. Bugün normal seviyemizin altındaydık. Taraftarımız şunu bilsin, daha güçlü geri döneceğiz."