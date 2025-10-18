Ara transfer döneminde kadrosuna mutlaka sol kanat transferi yapmayı planlayan Beşiktaş, Suudi Arabistan'da Al Shabab'da forma giyen Yannick Carrasco'yu gözüne kestirdi. Siyah- beyazlılar, yaz döneminde de yakından takip ettikleri Belçikalı futbolcu için yeniden bir nabız yoklamayı düşünüyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın raporu da transfer görüşmelerinde belirleyici olacak. Sol kanatta forma giyen 32 yaşındaki futbolcunun Al Shabab ile sözleşmesi 2027'de bitecek. Nisan 2023'ten bu yana Suudi Arabistan ekibinde forma giyen Carrasco, takımında kaptanlar arasında yer alıyor. Sol kanatta olduğu kadar sağ kanatta da oynayabilen deneyimli yıldız, zaman zaman sol bekte de şans bulabiliyor. Fotomaç'ın haberine göre, Yaz transfer döneminde de Beşiktaş'ın gündeminde yer alan başarılı futbolcu, Avrupa futboluna dönmeye sıcak bakıyor. 2.5 senedir Suudi Arabistan'da oynayan Carrasco'nun piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

ATLETICO'DA COŞTU

Carrasco kariyerinin en iyi dönemini İspanya'da Atletico Madrid'de oynarken geçirdi. 2015'te transfer olduğu Atletico'da 266 maça çıkan Carrasco, 47 gol attı, 45 asist yaptı. Belçikalı yıldız, La Liga devinde La Liga şampiyonluğu ve UEFA Avrupa Ligi zaferi yaşadı.

LİDER OYUNCU

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'da kaptanlık yapan Yannick Carrasco, lider özelliğiyle öne çıkıyor. Atletico Madrid ve Monaco dönemlerinde de takım kaptanlıkları yapan 32 yaşındaki futbolcu, saha içinde aldığı sorumluluklarla beğeni topluyor. Carrasco'nun bu yönüyle Beşiktaş'a fayda sağlayabileceği ifade ediliyor.