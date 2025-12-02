Kiralık olarak geldiği Beşiktaş'ta 3 kez ağları havalandıran El Bilal Toure, sezon sonuna kadar 12 gol daha atması durumunda sözleşmesindeki özel madde devreye girecek. Siyah-beyazlılar böylelikle 15 milyon euro karşılığında 24 yaşındaki Malili oyuncunun bonservisini alabilecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika BJK spor haberleri

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların ikinci golünü kaydeden El Bilal Toure, son haftalardaki yükselişiyle birlikte gözleri üzerine çevirdi. Ligde 10. maçına çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 3. kez gol sevinci yaşadı. Söz konusu gollerin 2'sini son 4 haftada kaydeden Malili futbolcu, diğer gol sevincini ise 3. haftada Başakşehir karşılaşmasında yaşadı. El Bilal Toure'nin ligde 2 de asisti bulunuyor.

FORMAYI ALDI, HAKKINI VERDİ!

Toure, Atalanta'dan 15 milyon Euro opsiyonla kiralık olarak dahil olmuştu. Son maçlarda santrforda oynamaya başlayan ve ritmini de artıran Malili futbolcunun formunu sürdürmesi halinde sezon sonunda otomatik olarak opsiyonu devreye girebilir. Toure'nin sözleşmesinde "Resmi karşılaşmalarda 15 gol atarsa opsiyon devreye girer" maddesi bulunuyor. Sabah'ın haberine göre yetenekli forvet, sezonun kalan bölümünde 12 gol daha attığı takdirde Beşiktaş parayı yatırıp kontratını alabilecek. Siyah-beyazlı takımda mutlu olan ve yeniden düzenli olarak oynayıp kendini bulmaya başlayan genç futbolcu, atacağı gollerle kaderini kendisi tayin edecek.