Beşiktaş sezonun geride kalan bölümünde 13 resmi maça çıkarken kalesinde 20 gol gördü. Kaptan Mert Günok 13 maçın 12'sinde kaleyi korudu ve 19 gole engel olamadı. Ersin Destanoğlu ise sadece Lozan'la İsviçre'de oynanan ve 1-1 biten UEFA Konferans Ligi play-off maçında görev yaptı.

Mert Günok forma giydiği 12 maçın yalnızca birinde kalesini gole kapatabildi. Deneyimli file bekçisi 4-0 galip geldikleri Kayserispor deplasmanında rakiplerine gol şansı vermemişti. Beşiktaş'ın puan kaybına uğradığı bazı maçlardan sonra Mert Günok da eleştiri oklarına hedef oldu.

Mert, Kartal'ın geçtiğimiz hafta Galatasaray'la deplasmanda 1-1 berabere kaldığı derbide baskı altındaki Ndidi'ye verdiği pas ve yenilen gol nedeniyle tepki toplamıştı. Ancak Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın Mert Günok'a güvenmeye devam ettiği aktarıldı. Milliyet'in haberine göre Yalçın'ın, yaşadığı formsuzluk ve eleştiriler nedeniyle morali bozuk olan siyah-beyazlı kaleciyle yola devam edeceği vurgulandı. 36 yaşındaki Mert Günok'un sözleşmesi ocak ayında, 30 Haziran 2027'ye kadar uzatılmıştı.

129 RESMİ MAÇ

Başakşehir'den Ağustos 2021'de 1.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Mert Günok, Beşiktaş formasıyla toplam 129 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 151 gole engel olamayan deneyimli file bekçisi 38 müsabakada kalesini kapatmayı başardı.

KUPADA KALE ERSİN'İN

Diğer yandan Sergen Yalçın'ın Ersin Destanoğlu'na da çok güvendiği ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında kaleyi genç file bekçisine teslim edeceği öğrenildi. Ersin, Mert gelmeden önce 2020-21 sezonunda Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşamıştı.