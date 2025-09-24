Trendyol Süper Lig'de ilk hafta erteleme maçında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'u 4-0 yendi. Mücadelenin ardından siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Fantastik bir skor."

"Moral oldu bize. Zor bir periyot yaşıyoruz. Kesinlikle ertelenmemesi gereken bir maç. Bu maç niye ertelendi anlamadım zaten. Yeni oyuncularımız var. Bir oyuncu grubu İstanbul'da antrenman yapıyor, 10-12 kişi. Diğer oyuncu grubu burada maç oynuyor. Bu periyot, kolay bir periyot değil. Yapılacak çok iş var. Çalışmamız gerekiyor. Bu sırada kazanırsak, bize moral oluyor. Bizim işte en önemli şey mutlu olmaz. Mutlu olamazsan, işini rahat yapamazsın. Kazanırsak, mutlu oluyoruz."

"Devrim Şahin, iyi bir performans sergiledi. İlk maçına çıktı. Kolay değil. Ona maçtan önce de söyledim. 'İyi oynaman, kötü oynaman hiç önemli değil. Sadece genç oyuncu gibi oynama. Nasıl biliyorsan öyle oyna. Hikayeler hep böyle başlar' dedim. Bugün de Devrim için yeni bir hikaye başladı."

"Savunmada Paulista, Emirhan, Uduokhai ve Djalo var. Hangi ikili birbirine daha uyumlu olacak, deniyoruz. Bu tür denemeler yapıyoruz doğruyu bulmak adına. En kısa zamanda doğruyu bulup iyi bir takım, kazanma alışkanlığı sağlanması gerekiyor. Yavaş yavaş yukarıya doğru çıkabiliriz diye düşünüyorum."

"Rafa Silva, Abraham, Ndidi ile özel görüştüm. Birçok oyuncu ile görüştüm bireysel olarak. Takım ne kadar iyi ve güçlü olursa, bireysel yetenekli oyuncuların performansı artar. Sezon başından bu yana inişli-çıkışlı performans var. Bu süre zarfını en az hasar ile atlatmaya çalışıyoruz. Maç kaybediyoruz, moralimiz bozuluyor ama burayı en az hasarla atlatmak istiyoruz. Ondan sonrasına bakacağız."