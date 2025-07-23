İŞTE SOLSKJAER'İN AÇIKLAMALARI:

"Sonunda herkesin sabırsızlıkla beklediği resmi maçlar bekliyor. Shakhtar ile oynayacağız. Shakhtar kaliteli bir takım. İki tane önemli maçımız var. Hazırız."

Bu sezon Avrupa Ligi finali, Tüpraş Stadyumu'nda. Final hayaliniz var mı?"

Ole Gunnar Solskjaer: "Böyle bir hayalimiz var. Bizim için ekstra motivasyon. Finale çıkmak, o seviyeye gelmek için elinizden gelenin en iyisini yapmanız, disiplinli olmanız, her gün sıkı çalışmanız gerekiyor. Bizim hedefimiz en tepesi. Ulaşmak için odaklanmalıyız. Engelli at yarışları gibi; her engeli aşmanız gerekir. İlk engel her zaman daha yüksektir. Bizim sürekli odaklanmamız gerekiyor. Her engele odaklanmalıyız. Önümüzde iki tane yüksek seviyede maç olacak Shakhtar'a karşı. Gerçekçi olmalıyız ama inancımız da var."

"ARDA'YA ZORLUKLAR ÇIKARACAĞIM"

- Ole Gunnar Solskjaer: "Her maç, büyük bir maçtır. Formada Beşiktaş logosu varsa her maç en son maç gibi oynanmalı. Benim için her maç büyük maç. Her maçın önemi aynı. Shakhtar, Trabzon, Galatasaray, United hepsi büyük maç. Shakhtar iyi bir takım, iyi bir hocaları var Arda Turan. Kendisinin önemli bir futbol geçmişi var. Shakhtar'ın hocası, geçen sene Eyüp'teydi. İyi bir teknik direktör. Büyük bir takımla yeni maceraya atılıyor. Hoca olarak umarım Arda'ya büyük zorluklar çıkaracağım."