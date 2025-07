Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok; Beşiktaş kaptanlığının kendisi için bir onur olduğunu söylerken, Beşiktaş ve kendisi ile ilgili sorulara samimiyetle cevap verdi.

Avusturya kampında açıklamalarda bulunan Mert Günok, kabus gibi geçen son iki sezonu değerlendirdi. Çok fazla teknik direktör değişmesinin olumsuzluklarının yanında, büyük maçlarda sağladıkları konsantrasyonu diğer maçlarda gösteremediklerini belirten Mert, Beşiktaş taraftarını gösterdiği tepkilerde haklı görürken 'Düştüğümüz yerden çıkmayı bilmemiz gerekiyor' dedi. Tecrübeli kaleci, bu sezon mutlaka şampiyonluk yarışının içinde olacaklarını ifade etti.

'KAMP İYİ DEVAM EDİYOR'

Bad Erlach'taki kamp ortamının iyi olduğunu belirten Mert Günok, "Güzel bir kamp yerine geldik. Hızlı bir şekilde başladık. Çünkü çok kısa sürede Avrupa'da bir maça çıkacağız. O yüzden hızlı bir şekilde antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Günde çift olacak şekilde sıkıca çalışıyoruz. Antrenmanlar haricinde de lobide ve odalarda hep beraberiz. Yeni sezon hakkında neler yapmamız gerekiyor, geçtiğimiz senelerde neleri iyi yapamadık, bunları hem yabancı oyuncularla hem Türk oyuncularla konuşuyoruz. Kampa iyi giriş yaptık ve devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'GEÇEN SENE OFANSİF ANLAMDA ÇOK GÜÇLÜ KALAMADIK'

Geçtiğimiz sezon özellikle savunma hattında yaşanan sakatlıkların kendilerini fazla etkilediğini belirten 36 yaşındaki file bekçisi, "Geçen sezon aynı kadro ile sahaya çıkamadık. Sezonun genelinde sürekli değişiklikler oldu. Tabi bunlarda sakatlıkların da belirleyici etken olduğunu söyleyebilirim. Özellikle defans hattında Paulista'nın sakatlığı, Felix'in bir dönem sakatlığı ve diğer oyuncuların da zaman zaman sakatlığı sürekli değişikliğe gitmeye mecbur kıldı. Bu tabi ki pozitif etki yaratmıyor. Genelde negatif bir etki yaratıyor. Bu oyuna da yansıyor. Zaman zaman oynadığımız maçlarda çok etki sağladığımız söylenemez. O yüzden çok fazla kötü etkenlerle uğraştık. Ama dediğiniz gibi de sezonu şampiyon olan takımdan sonra en az gol yiyen takım olarak bitirdik. Tabi buna etken bazen bireysel performanslar bazen de takım olarak defansif anlamda iyi durduğumuz zamanlar oldu. Sol ve sağ bekimizin stoper oynadığı zamanlar oldu. Bu mevki değişikliklerinde bile herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Defansif anlamda bir nebze de olsa pozitif şeyler gösterdik. Ama ofansif anlamda eksik kaldığımız anlar oldu. Maçlarda özellikle iç sahada koparabileceğimiz anlarda golü bulup ya da erken golleri bulup maçı koparamadık. Bu da büyük takım için önemli etken. Özellikle içeride oynadığımız maçlarda erkenden golü bulup kopartmamız gerekiyordu. Bunu aslında tam olarak yapamadığımızı söyleyebilirim. Ofansif anlamda çok güçlü kalamadık geçen sene" şeklinde konuştu.

'TARAFTAR MÜCADELE GÖRMEK İSTİYOR VE HAKLILAR'

İç sahadaki taraftar baskısını haklı bulduğunu ifade eden tecrübeli eldiven, "Taraftarımız elinden geleni yapıyor. Kötü gitmemize rağmen neredeyse stadı doldurarak bize desteğini gösteriyorlar. Hiçbir zaman bizden desteğini esirgemediler. Bu anlamda her zaman ayrı bir yere konulabilir. Tabi ki bizden istekleri fazla. Mücadele görmek istiyorlar. Orada takımın maçı domine ettiğini görmek istiyorlar. Bu istekleri oyun anlamında gerçekleşmeyince tabi ki zaman zaman haklı şekilde tepkiler oluyor. Bunu da hiçbir şekilde eleştiremem. Bir noktada haklılar. Hepimizden daha fazla istekleri var. Bunu aşmak için de iki senedir takımın kötü gitmesine rağmen desteklerini esirgemedikleri için bu sene borcumuz var. Onlar tabi ki desteklerini esirgemeyeceklerdir. Bizde bu sene sezonun başından itibaren hem sahadaki mücadelemizle hem iç sahada maçları domine ederek karşılık vermek istiyoruz" diye konuştu.

'SOLSKJAER ÇOK POZİTİF BİR İNSAN'

Son iki sezonda çok fazla hoca değişmesinin iyi senaryo getirmediğini belirten Mert Günok, teknik direktör Solskjaer ile ilgili de konuştu. Norveçli teknik adamın, takımla iletişiminin iyi olduğunu dile getiren Günok, "Sezonun başından başlamak gerekirse bu kadar hoca ve oyuncu değişikliği, bu kadar rotasyon adı fark etmez hiçbir takım için iyi bir senaryo getirmez. Hocamızla da çalışmaya başladığımızdan beri kendisinin hep pozitif bir insan olduğunu ve oyuncularla iletişiminin iyi olduğunu, sahada ne istediğini hep söylediğini ve bunu antrenmanlarda çalıştırdığını hep söylemiştim. Tabi ki ondan sonra iş biz oyunculara düşüyor. Hoca sonuçta bir şablon belirliyor. Bir oyun düzeni belirliyor. Ama önemli olan oyuncuların ne kadar benimsediği ve oyuna yansıttığıdır. Bu da sadece teknik ve taktik anlamda değil futbolcunun içinden gelerek sahaya oyunu yansıttığı ile alakalı. Bu sene de hocanın taktik ve tekniğini sahaya yansıtarak ama özellikle mücadeleci ruhumuzu ortaya koyarak daha fazla koşarak, daha fazla isteğimizi yansıtarak taraftarımızı memnun etmemiz gerekiyor" dedi.

'DÜŞTÜĞÜMÜZ YERDEN ÇIKMAYI BİLMEMİZ GEREKİYOR'

Siyah-beyazlı ekibin takım kaptanlarından birisi olan Mert Günok, şampiyonlukla ilgili gelen soruya ise net cevap verdi. Siyah-beyazlı ekibin şampiyonluk parolasıyla yola çıkacağını belirten Günok, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabi ki olacak. Bu sorunun başka cevabı yok. Biz Beşiktaş olarak şampiyonluk parolası ile yola çıkıyoruz. Bu sene de şampiyonluk parolası ile yola çıkacağız. Sonuçta iki sezon kötü giden bir Beşiktaş'ın olması bu gerçeği değiştiremez. Her zaman düştüğümüz yerden çıkmayı bilmemiz gerekiyor. Bu sene iki yeni transferimiz geldi. Daha fazlasının da geleceği konuşuluyor. Kaliteli transferlerimiz geldi. O yüzden bu sene şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak sezona girmek istiyoruz. Bunun için sezona da erken başlıyoruz. Önümüzde bir de Avrupa serüveni olacak. Erken yol alıp başarılı devam etmek istiyoruz."

'UZUN TOPLARLA OYNADIĞIMIZ MAÇLARDA İSTEDİĞİMİZİ ALAMADIK'

Geçtiğimiz sezon Rafa Silva'ya uzun top oynadıkları maçlarla ilgili olarak ise teknik direktör Solskjaer'in isteği olduğunu söyledi. Milli eldiven şöyle konuştu:

"Bu durum geçen sene hocamızın bizden istediği bir şeydi. Bu tabi ki oynadığınız oyuncular ile de ilgili. Sürekli değişen 11'de bazen Rafa'nın asıl mevkisi olmamasına rağmen forvet oynadığını da gördünüz. Bazen kanatta rol aldı. Sürekli bir değişikliğe gittik. Değişiklikler de bazen hocamız tarafından farklı taktiklere geçmeyi öngörüyor. Geçen sene böyle bir isteği vardı ama bu sezon böyle bir isteği olacak mı yoksa farklı bir şablon mu oynayacağız bu henüz belli değil. Hem kampın başındayız hem de henüz hazırlık maçları oynamadık. Tabi ki geçen sezon uzun toplarla oynadığımız anlar oldu. Ama fizik olarak takımımız biraz daha kısa boylu diyebiliriz. O yüzden uzun toplarla oynadığımız maçlarda bazen istediğimizi alamadık. Baskı yapamadığımız anlarda uzun topların rakipten sarkmasını istiyordu hocamız. Ama bunda etkili olduğumuz söylenemez. Genelde uzun oynadığımızda ya da kanatlara attığımızda top bize bir atak olarak döndüğü zamanlar oluyordu. Ortaya attığımız ya da uzun attığımız toplardan sonra rakip defans oyuncularının karşılaması ile bu durumu yaşıyorduk aslında. O yüzden kenarlara oynamaya çalıştım. Hoca da kenarlara oynamamı istedi. Fiziki özelliklerimiz sebebi ile bu konuda başarılı olamadık. Bu seneki şablonu da hazırlık maçlarından sonra hocamız ne istiyorsa onu yapacağız."

'RAKİPLERİN BİZİM SAHAYA GELDİĞİNDE ÇIKAMAYACAKLARINI BİLMESİ GEREKİYOR'

Şampiyonluğun şifresi olarak özellikle iç sahadaki karşılaşmaları domine etmeleri gerektiğine dikkat çeken Mert Günok, "En başta bir sisteminizin olması gerekiyor. Ama onun dışında bizim ligimizde maçı domine etmek önemli. Büyük takım olarak iç sahada kesinlikle oyunu domine etmemiz gerekiyor. Erkenden maçı çözmemiz gerekiyor. Çünkü böyle bir taraftar desteği ile iç sahada formamızın ağırlığı ile zaten maçı domine edip mücadelemizi en başta vererek maçı çok erken kopartmamız gerekiyor. Tabi ki bu her zaman olmuyor. Ama asıl hedef bu olmalı. Bunun için de mücadele gerekiyor. Erkenden gol bulmak gerekiyor. Geçen sene eksik olan şeylerden biri buydu. Bazen rakibi kendi sahasına çektiğimizde bir türlü golü bulamadık. 1-0'ı yakalayamadık 2-0'ı yakalayamadık. Oyun o şekilde ilerledikçe rakip takıma özgüven geliyor. Bu da size eksi yazıyor. O yüzden şampiyonluğa giden yolda özellikle iç saha maçlarında maçı domine etmek gerekiyor. Rakibin bizim sahamıza geldiğinde çıkamayacağını bilmesi gerekiyor. Tabi ki zor deplasmanlar var. Orada sistem devreye gidiyor ve bireysel performanslar devreye giriyor. Geçen sene eksik olan buydu. Ofansif anlamda başarılı olamadık. Ofansif oynamak şampiyonluğa giden yolda en büyük etken" ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK MAÇLARDAKİ KONSANTRASYONU DİĞER MAÇLARA YANSITAMADIK'

Geçen sezon büyük maçların çoğunu kazanırken kağıt üstünde daha kolay görünen maçları kaybetmeleri konusunu değerlendiren Mert Günok, "Aslında bu, bizim geçen sene neden kötü gittiğimizin özeti. Büyük maçlarda iyi oynayıp, diğer maçlarda sıkıntı yaşamamızın en büyük nedeni konsantrasyon. Büyük maçlarda verilen içten mücadelenin diğer maçlarda verilmemesi. Eğer geçen sene büyük maçlarda gösterdiğimiz mücadeleyi ve konsantrasyonu diğer maçlara yansıtabilseydik zaten bunları konuşuyor olmazdık. Diğer maçlarda tabi ki maçları çözemememiz ve domine edememek, kendi oyunumuza dönememek de belirli bir etken oldu. Rakibe özgüven verdikçe sizin üzerinize gelmeye başlayacaktır. Her zaman maçı domine edemiyorsunuz ama dediğim gibi erken golü bulmak ve mücadeleyi vermek önemli" dedi.

'FİNAL BİZİM STADIMIZDA GÖNÜL İSTER Kİ ORALARA KADAR GİDELİM'

Siyah-beyazlı ekibin Avrupa hedefleri ve Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakibi Shakhtar Donetsk ile de değerlendirmelerde bulunan Mert Günok, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ligi erken açmak zorunda kaldık ve güçlü bir takımla eşleştik. Shakhtar Donetsk ile yakında maç oynayacağız. Arda Turan da geçen sezon Eyüp'te iyi işler yaptı. Kendini son 2 senede kanıtladı. Şimdi de bizi Avrupa'da temsil eden bir teknik direktör. Shakhtar'da bir serüvene başlayacak. Tabi ki bizi yenmek isteyecektir. Ama bu sene Avrupa'da da biliyorsunuz final bizim stadımızda oynanacak. Gönül ister ki oralara kadar gidip finali görmek. Ama gerçekçi olmak gerekirse adım adım gitmek önemli. O yüzden önce Shakhtar maçında başlayarak, ilk maçımızda onları eleyerek sonrasında rakibimizi bekleyeceğiz. İlk hedefimiz gruplara kalmak. Ondan sonrasına tekrar bakmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

'EN BAŞARILI JENERASYON DİYEBİLMEMİZ İÇİN DÜNYA KUPASINA DA GİTMELİYİZ'

Milli takımda görev yapan jenerasyonun altyapı olarak kuvvetli ve yetenekli olduğuna dikkat çeken Mert Günok, EURO 2024'ün ardından Dünya Kupası'na da katılmak istediklerini söyledi. Tecrübeli file bekçisi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen sene bunların sinyalleri verildi. İyi bir oyun ortaya koyuldu. Değişik sistemlere adapte olabilen genç bir takım var. Montella hocamız da sistem değiştirerek çıktı maçlara. Belli bir sistemimiz yoktu. Sürekli değişik oyunlarla başarılı olduk diyebiliriz. Avrupa Şampiyonası güzel geçti. Ben de uzun yıllardır milli takıma gidiyorum. Farklı jenerasyonlarla oynadım. Bu jenerasyon bireysel anlamda ve altyapısal anlamda kuvvetli, yetenekli. Daha da alttan gelen oyuncular var. Bireysel olarak çok değerli bir jenerasyon diyebiliriz. Tabi ki yapmamız gereken şey büyük maçlarda boy göstermek. Geçtiğimiz sene Avrupa Şampiyonası'nda yakalanan o başarıdan sonra Dünya Kupası'na da katılıp orada da başarı göstermek önemli. Eğer bu da sağlanırsa bu jenerasyon tam anlamıyla en iyi jenerasyon oldu diyebiliriz. 18-19 yaşında çok iyi yetenekler var. Arda ve Kenan gibi. O yüzden bu jenerasyonun yolu uzun. Ama en iyi jenerasyon mu onu büyük turnuvalarda boy göstererek ve başarı sağlayarak söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

'SAKİNİM AMA HİÇBİR ZAMAN NE KULÜBÜMÜN HAKKINI NE DE KENDİ HAKKIMI YEDİRMEM'

Mert Günok, 'Senin sakin bir yapın var ama son birkaç yıldır ligde de kaos ortamı var. Bu kaos ortamında senin ve Beşiktaş'ın yeri nedir?' sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Beşiktaş Kulübü olarak duruşumuz belli. Sonuçta 'Efendi' kelimesi ile özdeşleşmiş bir kulübüz. Ben de kendi kariyerim açısından uzun zamandır Süper Lig'de top koşturuyorum. Her zaman kişilik olarak bu olmayı seçmedim. Karakterim bu şekilde. Futbol hayatımın sonuna kadar da bu şekilde devam etmek istiyorum. Kaostan uzak durarak, daha yapıcı ilerlemek istiyorum. Ama kulübümüzün menfaatleri için de elimden gelen her şeyi yaparım. Sonuçta Türkiye'de hep kaos ortamı var. Ama hiçbir zaman ne kulübümün hakkını ne de kendi hakkımı yedirmem. Bir şeye girmem gerekiyorsa da girerim. Kulüp olarak duruşumuz belli olduğu için daha yapıcı bir yolda ilerliyoruz. Bir haksızlık görürsem de kendimi geri çekmem."

'40 YAŞINA KADAR KALECİLİK YAPMAK İSTİYORUM'

40 yaşına kadar devam etmek istediğini söyleyen Mert Günok, "40 yaşıma kadar oynamak istiyorum. Hedefim tam olarak 40 yaşında bırakmak. Tabi hayat bize ne getirir bilinmez. 40 derim 41'de bırakırım. 41 derim 42 olur. Sonuçta bu işte kendinize ne kadar iyi baktığınız ve disiplininizle alakalı. Her zaman disiplinli bir oyuncu oldum. Her zaman çok çalışan bir oyuncu oldum. Kaostan uzak olan, bireysel olarak kendi işine odaklanan bir oyuncu olarak kaldım. 40 yaşına kadar oynama isteğim var" dedi.

BEŞİKTAŞ KAPTANLIĞI ONURDUR

Mert Günok kısa soru cevap bölümünde ise sorulara şu cevapları verdi

Beşiktaş kaptanlığı?

"Onur"

Hiç unutmadığın maç?

"Geçen sene oynadığımız Avusturya maçı."

Hiç unutamadığın kurtarış da o oluyor o zaman?

"Evet"

Kaleciliğini tek kelime ile özetler misin ?

"Bir kelime ile özetlenecek bir meslek olduğunu düşünmüyorum. Çok fazla kelimeye tekamül edebilir. O da cesaret, zorluk, sorumluluk, yalnızlık... Bunların hepsi aslında kaleciliği anlatan kelimeler."

Futbol dışında en sevdiğin uğraş?

"Klasik araçlar"

Maç öncesi ritüelin var mı ?

"Bir ritüelim yok ama evlilik yüzüğümün hep yanımda olmasını isterim. Unutursam muhakkak geri dönerim. Maç öncesi evlilik yüzüğümün hep yanımda olmasına gayret ediyorum."

Hiç unuttuğun oldu mu?

"Hayır olmadı. Unutsam da geri döndüm bir şekilde."

Hayatında yer etmiş teknik direktör ve kaleci antrenörü?

"Her zaman söylüyorum. Altyapıda beni yetiştiren Yavuz Şimşek. O da yaşlandı hocalık yapmıyor şu anda. Ama benim hayatıma direkt etki eden hoca odur. Beni aldı ve yetiştirdi. Onunla her gün özel antrenman yaparak buralara geldim. Onu da her zaman iyi bir şekilde anıyorum."

Bundan sonraki hedefin teknik direktörlük mü yoksa kaleci antrenörlüğü mü ?

"Teknik Direktör olmak. Açıkçası kaleci antrenörlüğü hiç düşünmedim. Ama hayat ne getirir bilinmez."

'HAYATIMDA BABAMIN ETKİSİ ÇOK FAZLA'

Ünlü kaleci Mahir Günok'un oğlu olan tecrübeli eldiven, babasının hayatındaki yerini "Üst seviyelerde oynamama vesile olan şeylerden biri de babamdır. Küçüklükten beri bana disiplinli bir hayat yaşamayı, bir sporcunun nasıl yaşaması gerekiyorsa onu bana sağladı ve sürekli telkin etti. Futbola ilk başladığım zamanlarda dahi şu an nasıl yaşıyorsam o zaman da öyle yaşıyordum. Tabi şimdi bazı oyuncular hedeflerinden şaşabiliyorlar. Dış etkenler çok etki ediyor. Sosyal medyayı en başa koyabiliriz. Benim babamın bana etkisi de bu yönde. Disiplinli bir hayatımın olması ve dikkat etmeme babamın beni yetiştirirken yanımda olması. O yüzden kaostan uzak sadece işini yapan biri olmamda babamın etkisi büyük" sözleriyle ifade etti.