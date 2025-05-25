Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlılar bu mücadeleden mutlaka 3 puanla ayrılmak istiyor. Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Siyah-beyazlılar bu mücadeleden mutlaka 3 puanla ayrılmak istiyor. Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Gedson, Muçi, Arroyo, Rafa Silva, Immobile

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Samet, Mocsi, Hojer, Mithat, Olawoyin, Varesanovic, Zeqiri, Ghezzal, Sowe

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı 25 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başladı.

BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 1 ve beIN Sports 4 (Konferans Yayını) ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ'TA TEK HEDEF GALİBİYET

Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesinin ardından son haftalarda başarılı sonuçlar almayı sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz hafta alınan beraberliğin ardından tekrar 4. sıraya geriledi. Sezonu 3. sırada tamamlayıp, Avrupa Kupaları'nda mücadele etmeyi hedefleyen Kara Kartal, ligin bitimine 2 hafta kala daha fazla puan kaybı yaşamak istemiyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 46. RANDEVU

Beşiktaş ile Rizespor, bugüne kadar Süper Lig'de 45. kez karşılaştı. Geride kalan müsabakalarda siyah-beyazlılar 29 kez kazanırken, yeşil-mavililer ise 7 defa 3 puan sevinci yaşadı. 9 karşılaşma ise berabere sona erdi. Beşiktaş'ın attığı 92 gole, Rizespor da 44 golle karşılık verdi.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını Samet Çavuş ile Emrah Ünal yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi Ömer Tolga Güldibi.

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının VAR hakemliğini Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Ferenc Karako üstleniyor. Karako'ya AVAR'da ise Bersan Duran eşlik ediyor.