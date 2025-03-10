Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, Dolmabahçe'de Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Ole Gunnar Solskjær yönetiminde ligde namağlup serisini sürdürerek Avrupa yarışında iddialı kalmak istiyor. Son 9 lig maçında kaybetmeyen Kara Kartal, dört maçlık galibiyet serisini Gaziantep FK karşısında da devam ettirmenin peşinde. 44 puanla 4. sırada yer alan Beşiktaş, taraftarı önünde hata yapmadan 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Konuk ekip Gaziantep FK ise geçtiğimiz hafta Eyüpspor karşısında kritik bir galibiyet alarak moral buldu. Peki, Beşiktaş-Gaziantep FK maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Beşiktaş-Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjær ile birlikte yükselişe geçen siyah-beyazlılar, ligde çıktıkları son dört karşılaşmayı kazanarak büyük bir ivme yakaladı. Namağlup serisini sürdürmeyi hedefleyen Kara Kartal, güçlü rakibi karşısında da galibiyet serisini beşe çıkarmak istiyor. Sezonun geride kalan 24 haftasında 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Beşiktaş, topladığı 44 puanla 4. sırada yer alıyor. Avrupa kupaları hedefini sürdüren İstanbul ekibi, taraftarının da desteğiyle 3 puanı hanesine yazdırmayı amaçlıyor. Konuk ekip Gaziantep FK ise zorlu deplasmanda sürpriz bir sonuç alarak üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. 32 puanla 11. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde etkili bir oyun ortaya koyuyor. Mücadele öncesinde her iki takım da hazırlıklarını tamamlarken, sahaya çıkacak ilk 11'ler futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Beşiktaş-Gaziantep FK maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Beşiktaş-Gaziantep FK maçı 10 Mart Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş-Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile

Gaziantep FK: Burak Bozan, Bruno Viana, Arda Kızıldağ, Husic, Ndiaye, Maxim, Daubin, Sorescu, Lungoyi, Okereke, Halil Dervişoğlu

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF GALİBİYET

Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek Beşiktaş, güçlü rakibini yenmesi durumunda bu sezon ilk defa 5'te 5 yapacak. Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor ve Kayserispor galibiyetlerinin ardından bir yenisini daha eklemek isteyen Ole Gunnar Solskjær'in öğrencileri, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Etkili bir performansla puanını 47'e çıkartmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, ilk 4 içerisindeki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

IMMOBILE 6 MAÇTIR GOL ATAMIYOR

Beşiktaş'ın hücum yollarında en güvendiği isimlerin başında gelen Ciro Immobile, ligde oynadığı son 6 maçta fileleri havalandıramadı. En son Bodrum FK karşısında golünü atan deneyimli futbolcu, sakatlıklar sonrası bir türlü istenilen performansı gösteremiyor. Ligde 21 maçta süre alan 35 yaşındaki Immobile, bu maçlarda 10 gol atma başarısı gösterdi. 3 golde de asisti yapan isim olan İtalyan yıldızın Gaziantep FK maçında nasıl performans göstereceği merak ediliyor.

OLE GUNNAR SOLSKJAER LİGDE KAYBETMİYOR

Serdal Adalı'nın göreve gelmesinin ardından teknik direktör olarak Beşiktaş'ın başına getirilen Ole Gunnar Solskjaer, kısa sürede gösterdiği performansla taraftardan tam not aldı. Ligde oynanılan son 4 maçın tamamını kazanan siyah-beyazlılarda, dokunuşlarıyla dikkat çeken Norveçli çalıştırıcı, ligde henüz mağlubiyet almadı. Beşiktaş ile 5 lig maçına çıkan Ole Gunnar Solskjaer, 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak takımının ilk 4'e yükselmesinde önemli bir rol oynadı.

RAFA SILVA'DAN ETKİLİ PERFORMANS

Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesinin ardından performansında dikkat çeken bir artış göstere Rafa Silva, ligde oynadığı son 4 maçta 3 gol ve 2 asist yaptı. Siyah-beyazlı formayla 23 lig maçına çıkan yıldız futbolcu, 7 defa fileleri havalandırırken, 3 kez de gol pası verdi. Hücum yollarında önemli bir rol üstlenen 31 yaşındaki Portekizli futbolcu, şimdiden taraftarın gönlünde taht kurmayı başardı.

BEŞİKTAŞ İLE GAZİANTEP FK ARASINDA 17. RANDEVU

Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Gaziantep FK 17. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan karşılaşmalardan 9'unu siyah-beyazlılar kazanırken, 4 mücadeleyi de kırmızı-siyahlılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş-Gaziantep FK maçının hakemi Zorbay Küçük oldu. Küçük'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Bahtiyar Birinci yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ozan Ergün üstlenecek.