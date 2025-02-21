MUHTEMEL 11'LER | İkas Eyüpspor-Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor. İkas Eyüpspor ile Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde bir çıkış yakalayan Beşiktaş, ligde üst üste üçüncü galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek moral depolayan siyah-beyazlılar, 38 puanla 5. sırada yer alıyor. Norveçli teknik adam önderliğinde namağlup ilerleyen Kara Kartal, Eyüpspor karşısında da 3 puanı hanesine yazdırarak yükselişini sürdürmek istiyor. Öte yandan, Arda Turan yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Eyüpspor, şu ana kadar 23 maçta 40 puan topladı ve ligde 4. sırada bulunuyor. Eflatun-sarılılar, taraftarı önünde güçlü rakibini mağlup ederek sıralamadaki yerini korumayı amaçlıyor. Peki, İkas Eyüpspor-Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

İkas Eyüpspor-Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında futbolseverleri heyecanlandıran bir mücadele yaşanacak. Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yoluna kayıpsız devam eden siyah-beyazlılar, ligde üst üste üçüncü galibiyetini alarak ilk 4'e girmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'u 2-1 mağlup eden Kara Kartal, Eyüpspor karşısında da sahadan galibiyetle ayrılarak Avrupa yarışındaki iddiasını güçlendirmek istiyor. 22 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Beşiktaş, 38 puanla 5. sırada yer alıyor. Eyüpspor ise Arda Turan yönetiminde sezonun sürpriz takımlarından biri olmayı başardı. Ligde 23 maça çıkan eflatun-sarılılar, 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 40 puana sahip. Son iki haftada galibiyet alamayan Eyüpspor, güçlü rakibi karşısında kötü gidişe dur demek istiyor. Peki, İkas Eyüpspor-Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İKAS EYÜPSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak İkas Eyüpspor-Beşiktaş maçı 21 Şubat Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

İKAS EYÜPSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

21 Şubat Cuma günü saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak İkas Eyüpspor-Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EYÜPSPOR-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Üst sıraları yakından ilgilendiren İkas Eyüpspor-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri belli oldu:

İkas Eyüpspor: Berke, Claro, Robin, Vezo, Tayfur, Umut, Halil, Ampem, Melih, Emre, Thiam

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Immobile

GÖZLER THIAM VE IMMOBILE'DE OLACAK

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Eyüpspor-Beşiktaş maçında Mame Thiam ve Ciro Immobile takımları için gol veya goller atmaya çalışacak. Bu sezon kritik maçlarda fileleri havalandırmayı başaran isimlerin istatistikleri ise şöyle:

IMMOBILE'DEN GOL ORUCU

Beşiktaş formasıyla sezona etkili bir başlangıç yapan Ciro Immobile ligde oynadığı son 11 maçta ise sadece 2 kez fileleri havalandırabildi. En son golünü 19. haftada oynanan Bodum FK mücadelesinde kaydeden 35 yaşındaki futbolcu, 4 maçtır suskunluğunu koruyor. Bu sezon 3 maçı sakatlığından dolayı kaçıran yıldız oyuncu, ligde oynadığı 19 karşılaşmada 10 gol ve 1 asist kaydetti.

EYÜPSPOR İLE BEŞİKTAŞ ARASINDA İKİNCİ RANDEVU

Avrupa kupalarında yer almak isteyen iki kulübün karşılaşması futbolseverler tarafından heyecanla beklenirken, Eyüpspor ile Beşiktaş Süper Lig tarihinde ikinci defa kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanılan maçta rakibini 2-1 mağlup etmeyi başaran siyah-beyazlılar, bir kez daha aynı başarıyı göstermeyi amaçlıyor. İki takım bir kez de kupada karşılaşmış ve kazanan yine siyah-beyazlılar olmuştu.

AVRUPA KUPALARINDA YER ALMAK İSTİYOR

Trendyol Süper Lig'de oynadığı 22 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Beşiktaş, 38 puanla 5. sırada bulunuyor. Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele etmek isteyen siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gösterdiği çıkışı sürdürmek istiyor. Eyüpspor karşısında üst üste üçüncü galibiyetini almayı amaçlayan Kara Kartal, kazanması durumunda rakibinin önüne geçerek 4. sıraya yükselecek.

BEŞİKTAŞ'TA 4 OYUNCU EKSİK

Eyüpspor karşılaşması öncesi hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş'ta 4 futbolcunun tedavileri devam ediyor. akatlıkları süren Bakhtiyor Zaynutdinov ile Emrecan Terzi'nin yanı sıra bireysel çalışmalarına devam eden Necip Uysal ile Gabriel Paulista'nın 21 Şubat Cuma günü oynanacak maçta forma giymesine zor gözüyle bakılıyor.

SİYAH-BEYAZLILARDA 3 İSİM SINIRDA

Siyah-beyazlılarda Eyüpspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Kaleciler Mert Günok ve Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra İtalyan golcü Ciro Immobile, bugün sarı kart görmeleri durumunda Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak olan Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.

YENİ TRANSFERLER OYNAYACAK MI?

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Keny Arroyo, Eyüpspor maçında forma giymeye hazırlanıyor. Büyük umutlarla transfer edilen 18 yaşındaki Ekvador'lu oyuncunun forma giyebilecek durumda olduğunu düşünen teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, 25. haftada oynanacak karşılaşmada Keny Arroyo'ya süre verecek. Oyuncunun sahaya ilk 11'de mi çıkacağı yoksa maçın ilerleyen bölümünde mi forma giyeceği maç saatinde belli olacak.

İSTANBUL'DA KARLI HAVA

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Eyüpspor-Beşiktaş maçında karlı bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, İstanbul'un 21 Şubat Cuma günü yoğun kar yağışının etkisi altına girmesi bekleniyor. Maç saatinde de yağışın devam edeceği tahmin edilirken, futbolcuların ve zeminin etkilenip etklenmeyeceği ise merak ediliyor.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Eyüpspor-Beşiktaş maçının hakemi Muhammet Ali Metoğlu oldu. Metoğlu'nun yardımcılıklarını Mehmet Kısalı ve Samet Çiçek yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Fatih Tokail üstlenecek.