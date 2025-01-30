UEFA Avrupa Ligi'nin 8. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, Twente ile karşı karşıya geliyor. Temsilcimizin bu maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta maçında deplasmanda Twente ile karşı karşıya geliyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

TWENTE - BEŞİKTAŞ İLK 11'LERİ

Twente: Unnerstall, van Rooij, Bruns, Lagerbielke, Salah-Eddine, Vlap, Sadilek, Rots, Steijn, van Bergen, van Wolfswinkel

Beşiktaş: Mert, Uduokhai, Emirhan, Svensson, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile

TWENTE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynanan Twente - Beşiktaş maçı 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başladı.

TWENTE - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Twente Stadı'nda oynanan Twente - Beşiktaş maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

TEK HEDEF GALİBİYET

Twente maçı hazırlıklarını tamamlayan ve Hollanda'ya giden Beşiktaş, güçlü rakibi karşısında 3 puan için mücadele edecek. 9 puanla 24. sırada yer alan siyah-beyazlılar, kritik karşılaşmayı kazanarak play-off turunda yerini almayı amaçlıyor. Puan kaybı yaşamak istemeyen Kara Kartal, Ole Gunnar Solskjaer önderliğinde Twente maçını kazanarak rakiplerini beklemeyi hedefliyor.