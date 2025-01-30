Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta maçında deplasmanda Twente ile karşı karşıya geliyor.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
TWENTE - BEŞİKTAŞ İLK 11'LERİ
Twente: Unnerstall, van Rooij, Bruns, Lagerbielke, Salah-Eddine, Vlap, Sadilek, Rots, Steijn, van Bergen, van Wolfswinkel
Beşiktaş: Mert, Uduokhai, Emirhan, Svensson, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile
TWENTE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında oynanan Twente - Beşiktaş maçı 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te başladı.
TWENTE - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Twente Stadı'nda oynanan Twente - Beşiktaş maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
TEK HEDEF GALİBİYET
Twente maçı hazırlıklarını tamamlayan ve Hollanda'ya giden Beşiktaş, güçlü rakibi karşısında 3 puan için mücadele edecek. 9 puanla 24. sırada yer alan siyah-beyazlılar, kritik karşılaşmayı kazanarak play-off turunda yerini almayı amaçlıyor. Puan kaybı yaşamak istemeyen Kara Kartal, Ole Gunnar Solskjaer önderliğinde Twente maçını kazanarak rakiplerini beklemeyi hedefliyor.