Galatasaray'ın Bodo/Glimt karşısında oynadığı mücadelenin Avrupa devlerinin scoutları tarafından yakından takip edildiği ortaya çıktı. Gözlemcilerin özellikle Cimbom'un 3 yıldızını yakından takip ettiği iddia edildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Devler Ligi sarı-kırmızılı oyuncular için önemli bir vitrin oluyor. Liverpool maçının ardından Bodo/Glimt sınavı da Avrupalı scoutlar tarafından ilgiyle takip edildi.