Samsunspor-Dinamo Kiev maçı şifresiz izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi 2. hafta heyecanında temsilcimiz Samsunspor, sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i konuk edecek. Turnuvaya Legia Varşova karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetle başlayan kırmızı-beyazlılar, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde serisini sürdürmeyi ve üst üste ikinci zaferini elde etmeyi hedefliyor. Taraftarı önünde sahaya çıkacak olan Karadeniz ekibi, iç saha avantajını en iyi şekilde kullanarak grupta liderliğe yükselmek istiyor. Futbol tutkunları ise büyük bir merakla “Samsunspor-Dinamo Kiev maçı canlı izle” aramalarına yönelmiş durumda. Peki, Samsunspor-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Samsunspor-Dinamo Kiev maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında temsilcimiz Samsunspor, sahasında Dinamo Kiev'i konuk edecek. Turnuvaya Legia Varşova karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle mükemmel bir başlangıç yapan kırmızı-beyazlılar, Thomas Reis yönetiminde üst üste ikinci galibiyetini elde ederek ligde avantajlı bir konuma gelmek istiyor. Samsun temsilcisi, taraftar desteğini arkasına alarak iç sahada etkili bir performans sergilemeyi hedefliyor. Teknik heyet, güçlü Ukrayna ekibine karşı sahaya süreceği ilk 11 tercihiyle merak konusu olmuş durumda. Peki, Samsunspor-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SAMSUNSPOR-DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında oynanacak Samsunspor-Dinamo Kiev maçı 23 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

SAMSUNSPOR-DINAMO KIEV MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Samsunspor-Dinamo Kiev maçı Tabii ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

SAMSUNSPOR-DINAMO KIEV MAÇI CANLI İZLE

MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Emre, Musaba, Mouandilmadji

Dinamo Kiev: Neshcheret, Karavaev, Popov, Thiare, Vivcharenko, Mykhailenko, Voloshyn, Pikhalyonok, Buyalskiy, Ogundana, Guerrero

SAMSUNSPOR'DA HEDEF GALİBİYET

Avrupa mücadelesine UEFA Avrupa Ligi play-off turunda başlayan Samsunspor, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile oynadığı karşılaşmalarda istediğini elde edemedi. İlk maçta rakibine 2-1 mağlup olan Samsunspor, rövanş maçında 0-0 berabere kalarak Avrupa Ligi'nden elendi ve yoluna Konferans Ligi'nde devam etti. Samsunspor, Konferans Ligi'nin ilk hafta maçında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı deplasmanda Musaba'nın ayağından kazandığı golle 1-0 mağlup etti.

SAMSUNSPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

"BUGÜNLERİN KEYFİNİ ÇIKARTMAK GEREKİYOR"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis şu ifadeleri kullandı:

Buna benzer bir periyodu geçen hafta da yaşamıştık. 3 günde bir maç oynamıştık. Her maç bizim için önemli. Her maça ayrı bakıyoruz. Maç maç gidiyoruz. Oyuncular çok iyi motive oldu, sakatlar kadroya döndü. Antrenmanlarda tüm oyuncular forma savaşı veriyor. Bu da benim işimi karar verme aşamasında zorlaştırıyor. Verdiğiniz kararlarla herkesi mutlu edemiyorsunuz. Geçen sene bu günlere gelmek için çok çalıştık. Bugünlerin keyfini çıkartmak gerekiyor. Umarım yarın taraftarlarımız stadı doldurup, bizi destekler. Yeni bir galibiyetle bir kutlama yapmayı hedefliyoruz. Ben ve oyuncularım dört gözle Dinamo Kiev maçını bekliyoruz. Yapımı herkes biliyor. Hedefler hakkında konuşmuyorum. Ben oyuncuları, oyuncular da beni tanıyor. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Sahada olduğumuz müddetçe hedefimiz kazanmak olacak. Futbol sonuç oyunu. Sonuçlar iyi olursa iyi performans göstermiş olursunuz. İyi sonuç alamazsınız başarısız olursunuz. İyi bir pozisyondayız. Mümkünse play-off'a kalmak istiyoruz. Alacağımız sonuçlara göre ilerisi için de düşünülebilir. Maç maç gitmek en doğrusu.

DINAMO KIEV MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

NTCHAM'DAN KÖTÜ HABER

Karadeniz ekibinde, Zecorner Kayserispor oynanan son lig maçında sakatlanan Olivier Ntcham'ın bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Aynı maçta sakatlık yaşayan Zeki Yavru'nun ise Dinamo Kiev maçında forma giyip giyemeyeceği maç saatinde belli olacak. Sakatlıkları süren Ebrima Ceesay ve Bedirhan Çetin de Dinamo Kiev karşısında oynamayacak. Kırmızı-beyazlılar, bu akşam saatlerinde Nuri Asan Tesisleri'nde yapacağı ter idmanının ardından maç saatini beklemeye başlayacak.

Konferans Ligi'ne kadro bildirimden sonra transfer edilen Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın ise kurallar gereği Dinamo Kiev maçında kadroda yer almayacak.

SAMSNSUNSPOR FİKSTÜRÜ

Grup aşamasına 3 puan ile başlayan Samsunspor fikstürü, Dinoma Kiev maçının ardından AEK (Yunanistan), Mainz (Almanya), Hamrun Spartans (Malta) ve Breidablik (İzlanda) olarak devam edecek.

SAMSUNSPOR-DINAMO KIEV MAÇI HAKEMİ

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında 23 Ekim Perşembe günü Samsunspor'un Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i ağırlayacağı maçta İzlandalı hakem Ivar Orri Kristjansson görev alacak. UEFA'nın açıklamasına göre Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadelede Kristjansson'un yardımcılıklarını Birkir Sigurdarson ve Gylfi Mar Sigurdsson yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Vilhjalmur Thorarinsson olacak.