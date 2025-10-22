Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, siyah beyazlıların 2-0 kazandığı Konyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Zor bir oyun oldu bizim için. Özellikle hafta sonunda içeride hiç olmaması gereken bir sonuçla karşılaştık. Doğal olarak bu, oyuncu grubunun psikolojisini bozdu. 4 gün sonra böyle bir deplasman bizim için çok zordu. İkinci bölge oyunu oynadık biraz, rakibin gelmesini bekledik. Bugün için doğru oyun gibi gözüktü. Rakibin hatalarından faydalanmak istiyorduk. Biz istedik böyle bir oyun olmasını. Sonuçta da Ndidi'nin güzel bir golü geldi. Çok ciddi duran top çalışmaları yapıyoruz. Tamamen onun ürünüydü. Bayağı bir çalıştık ona, ona çok sevindik. Çalıştığın bir şeyin sonucunu almak teknik direktörleri mutlu eder. Zor bir maçtı bizim için, erteleme maçı ve eksiklerimiz vardı. Kazanmak çok önemliydi. Moralimiz düzeldi en azından. Bizim şu ana kadar olan performansımızın farkındayız. Bir takım performansı değil. Taraftarın beklentisinin farkındayız ama kolay değil. Yeni bir takım, yeni kurulmuş bir takım. Taraftarımızın, camiamızın bazı maçlarda acı çektiğini biliyoruz ama kolay değil. Biraz zaman gerekiyor. Yeni sezon için yeni bir ekip kuruyoruz. Bundan sonrası, biraz zamanımız olursa, bundan sonraki süreçte Beşiktaş daha iyi yerlere gelecek diye düşünüyorum. Bugün için mutluyuz. İnşallah hafta sonu da kazanıp yolumuza devam ederiz."

"Biz her şeyin farkındayız. Sorunları çözmek için zaman gerekiyor. Birçok sebep var. Sebeplerin farkındayız ama şu anda çözecek zamanımız yok. O yüzden acı çekerek gideceğiz. Ama altı ay, bir sene zarfında birçok şeyin düzeleceğini düşünüyorum."

"4 gün önce hiç beklenmeyen bir sonucun ardından böyle bir deplasman zor geliyor. Psikolojisi zor bir maç ama büyük takımlar böyle durumlarda reaksiyon gösterir."