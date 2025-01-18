Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş sahasında Reeder Samsunspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi siyah-beyazlılar Ole Gunnar Solskjær ile anlaşıldığını açıkladı. Kritik mücadele öncesi sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ederken, taraftarın maça ilgisinin yoğun olması bekleniyor. Ligde son oynadığı Bodrum FK maçını 2-1 kazanan ve üst üste 2. galibiyetini almayı amaçlayan ev sahibi takım hata yapmak istemiyor. Serdar Topraktepe yönetiminde karşılaşmaya hazırlanan Beşiktaş'ta 5 oyuncunun sınırda yer alması ise dikkat çekiyor. Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada 30 puanla 6. sırada yer alan ev sahibi takım, 3. sırada bulunan rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Thomas Reis yönetiminde bu sezonun en formda takımlarından biri olan Samsunspor ise güçlü rakibi karşısında kazanan taraf olmak için sahaya çıkacak. 36 puanı bulunan Karadeniz temsilcisi, İstanbul'da 3 puanı alıp puanını 39'a çıkartmayı hedefliyor. Avrupa kupalarında yer almak isteyen Samsunspor'da önemli bir eksik bulunuyor. Peki, Beşiktaş - Reeder Samsunspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Süper Lig'de 20. haftanın en önemli maçlarından biri hakkında öne çıkan notlar...

Beşiktaş - Reeder Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Redeer Samsunspor'u ağırlayacak. Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi her iki takım da maç saatini beklemeye geçti. Serdal Adalı yönetiminde üst üste 2. galibiyetini almak isteyen siyah-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında puanını 33'e çıkartmayı hedefliyor. Bu sezon beklenilen performansı bir türlü veremeyen ev sahibi takım, taraftarı önünde çıkış arıyor. Serdar Topraktepe yönetiminde mücadeleye hazırlanan siyah-beyazlılarda Ole Gunnar Solskjær ile anlaşıldığı açıklanırken, Norveçli teknik direktör İstanbul'a geldi. Deneyimli çalıştırıcının karşılaşmayı tribünden takip edip etmeyeceği ise merak ediliyor. Thomas Reis yönetiminde bu sezonun dikkat çeken takımlarından biri olan Samsunspor ise Avrupa kupalarında yer almayı hedefliyor. Güçlü rakibi karşısında 3 puanın sahibi olmayı amaçlayan Karadeniz temsilcisi puanını 39'a çıkartıp, önemli bir avantaj yakalamak istiyor. Peki, Beşiktaş - Reeder Samsunspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ - REEDER SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Beşiktaş - Reeder Samsunspor maçı 18 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - REEDER SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş - Reeder Samsunspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Masuaku, Uduokhai, Emirhan, Al-Musrati, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Semih, Immobile

Reeder Samsunspor: Okan, Kingsley, Satka, Van Drongelen, Bola, Benasser, Ntcham, Holse, Emre, Dimata, Mouandilmadji

CIRO IMMOBILE GOL ATMAYA DEVAM EDİYOR

Son 4 maçın 2'sini kaçıran ve Ciro Immobile golle geri döndü. Bodrum FK maçında ilk 11'de şans bulan ve fileleri havalandıran İtalyan golcü, uzun süren gol hasterine de son vermiş oldu. Bu golle birlikte gol sayısını 10'a çıkartan 34 yaşındaki hücum oyuncusu, henüz asist katkısı veremedi. Samsunspor karşısında da ilk 11'de oynaması beklenen Immobile'nin gol atıp atamayacağı ise heyecanla bekleniyor.

OLE GUNNAR SOLSKJAER TRİBÜNDE OLACAK MI?

Kritik karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar, Ole Gunnar Solskjær ile anlaşıldığı açıklandı. KAP'a yapılan açıklamada; 025-2026 sezonu sonuna kadar ve 2026-2027 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalandığı belirtildi. İstanbul'a gelen Norveçli teknik direktörün, Reeder Samsunspor maçını tribünden takip etmesi bekleniyor. Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Beşiktaş-Samsunspor maçında yedek kulübesinde ise Serdar Topraktepe ve ekibi yer alacak.

BEŞİKTAŞ'TA 3 OYUNCUNUN TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Sezon başından beri sakat oyuncuların fazlalığından sorun yaşayan Beşiktaş'ta 3 ismin tedavilerine devam ediliyor. Savunma hattında yaşanan eksikliklerden dolayı farklı isimleri tercih etmek zorunda kalan siyah-beyazlılarda; Necip Uysal, Gabriel Paulista ve Tayyip Talha Sanuç Reeder Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

5 İSİM SINIRDA

Samsunspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş'ta 5 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Rafa Silva, Moatasem Al-Musrati ve Ciro Immobile kart görmeleri durumunda, 21. haftada oynanacak Antalyaspor deplasmanında cezalı duruma düşecek.

SAMSUNSPOR'DA HEDEF AVRUPA

Thomas Reis yönetiminde bu sezonun en formda takımlarından biri olan Reeder Samsunspor durdurulamıyor. Ligde oynadığı son 2 maçı da kazanan Karadeniz temsilcisi, 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 3. sırada yer alıyor. Transfer yağasına rağmen kadrodaki isimlerle etkili bir oyun ortaya koyan Karadeniz temsilcisinde Carlo Holse, Marius Mouandilmadji ve Oliver Ntcham gibi isimler dikkat çekiyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 64. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Samsunspor 64. defa kozlarını paylaşacak. 63 kez birbirlerine rakip olan takımlar 17 karşılaşmadan beraberlikle ayrılırken, 35 mücadelede üstün gelen taraf Beşiktaş oldu. 11 karşılaşmayı ise Samsunspor kazandı. Bu maçlarda siyah beyazlılar 102 gol kaydederken, Samsunspor ise 59 gol ile karşılık verdi.

ÜSTÜN GELEN TARAF BEŞİKTAŞ OLDU

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonun ilk devresinde oynanan Reeder Samsunspor - Beşiktaş maçını deplasman takımı 2-0 kazanmıştı. Giovanni van Bronckhorst yönetiminde Karadeniz temsilcisine konuk olan siyah-beyazlılarda golleri ise Rafa Silva ve Gabriel Paulista kaydetmişti.

SAMSUNSPOR'DA KRİTİK EKSİK

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Beşiktaş-Reeder Samsunspor maçında deplasman takımında kaptan Zeki Yavru, sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Karadeniz temsilcisinin en önemli oyuncularından biri olan Yavru'nun yerine Kingsley Schindler'in sahada olması bekleniyor. Sakatlığını yeni atlatan ve takımla birlikte İstanbul'a götürülen Youssef Ait Bennasser'in oynayıp oynamayacağına ise maç saatinde karar verilecek.

BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre Beşiktaş - Reeder Samsunspor maçının hakemi Kadir Sağlam oldu. Sağlam'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Fatih Tokail üstlenecek.

BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇININ VAR HAKEMİNE İSPANYOL İSİM

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Beşiktaş - Samsunspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) İspanyol hakem Adrian Cordero Vega oldu. AVAR'da ise Abdullah Bora Özkara görev yapacak.