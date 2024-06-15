Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, Gabriel Paulista'yı kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:
"Profesyonel Futbolcu Gabriel Armando de Abreu (Paulista) transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Gabriel Paulista'nın Transferi İçin Görüşmelere Başlandı 🔗 https://t.co/RxshndKpmU pic.twitter.com/GtbxGcZRhW— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 15, 2024