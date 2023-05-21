ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI İZLE CANLI | Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında Adanademirspor'a konuk oluyor. Mustafa Kürşad Filiz'in yöneteceği karşılaşmada, ligde ikincilik için top koşturan olan siyah beyazlılardan 4 futbolcu kart sınırında. Tayyip Talha Sanuç, Dele Alli, Rachid Ghezzal, Atiba Hutchinson ve Kevin N'Koudou ise Sivasspor karşısında forma giymeyecek. Peki Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı canlı takip etmek için tıklayın

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor, ikinciliğe oynayan Beşiktaş ile karşılaşacak. Tayyip Talha Sanuç, Dele Alli, Rachid Ghezzal, Atiba Hutchinson ve Kevin N'Koudou'nun forma giymeyeği karşılaşmada mutlak 3 puan için yarışacak olan takımların mücadelesi, Mustafa Kürşad Filiz'in düdüğüyle başlayacak. Peki Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı 21 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Morel, Semih, Rodrigues, Yusuf, Gökhan, N'Diaye, Akintola, C. Ndiaye, Belhanda.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Salih, Amir, Gedson, Redmond, Aboubakar, Cenk.

RAKİBİNİ GERİDE BIRAKACAK

Son 5 maçta 5 galibiyet alarak (İkisi hükmen) zirve takibini sürdüren siyah-beyazlılar, Adana Demirspor'a üstünlük kurarak son 12 maçta ikisi hükmen olmak üzere 11. galibiyetini almaya ve şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmeye çalışacak. En yakın rakibini yenerek Adana ekibinin kendisini geçebilme beklentisine son vermek isteyen Beşiktaş için zorlu maç, bu yönden de önem kazandı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 36. haftasını ise bay geçecek.

KART SINIRINDA 4 OYUNCU VAR

Beşiktaş'ta 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı olan Arthur Masuaku, Vincent Aboubakar, Cenk Tosun ve Omar Colley, bugün kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşerek, 37'nci haftadaki Kasımpaşa maçında görev yapamayacak.

İKİNCİLİK MUCİZE DEĞİL

Üst üste galibiyetlerle yükselişini sürdüren Beşiktaş, son haftalara girilirken ligi ilk 2 sırada bitirebilmeyi umuyor. Bir haftayı maç yapmadan "BAY" geçecek olan Beşiktaş, buna rağmen ümidini kaybetmiş değil. Beşiktaş, kalan tüm maçlarını kazanarak, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Antalyaspor ve G.Saray karşılaşmalarında puan kaybetmesini bekleyecek.

KARTALLAR 4 EKSİKLE UÇTU

Siyah-beyazlılarda Adana deplasmanına 4 oyuncusundan yoksun gitti. Sakatlıklarından dolayı sezonu kapatan Tayyip Talha Sanuç ile tedavisi süren Ghezzal götürülmedi. Bu isimlerin dışında Atiba Hutchinson ile uzun süredir takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Kevin N'Koudou da kafilede yer almadı.

KALİTELİ FUTBOL

Beşiktaş'ta, Adana Demirspor maçı öncesi teknik direktör Şenol Güneş oyuncularıyla özel bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı Güneş, "Futbolda her türlü sonuç var. Ancak ben sıralamaya bakmıyorum. Tek isteğim kaliteli futbol ve istediğim oyunu sahaya yansıtmanız" ifadelerini kullandı.

38'İNCİ RANDEVU

Beşıktaş ile Adana Demirspor ligde 38. kez karşılaşacak. Geride kalan 37 müsabakanın 17'sini siyah-beyazlılar, 8'ini ise Güney temsilcisi kazandı; 12 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş 56 kez fileleri havalandırdı, Demirspor ise 32 gol kaydetti.

YENİLGİYİ UNUTTU

Beşiktaş, bu akşamki rakibi Adana Demirspor ile Süper Lig'de oynadığı son 11 müsabakada mağlup olmadı. Rakibi karşısında ligdeki son yenilgisini 1987-1988 sezonunun ikinci yarısında deplasmanda alan siyah-beyazlı ekip, daha sonra oynanan 11 karşılaşmada 6 galibiyet ve 5 beraberlik yaşadı.

EVDE 'DEMİR' GİBİ

Beşiktaş, Adana Demirspor ile dış sahada oynadığı lig maçlarında galip gelmekte zorlanıyor. Siyah-beyazlılar, Adana ekibine karşı deplasmanda oynadığı 18 maçın 6'sını kazanırken, evsahibi ekip ise 8 galibiyet elde etti. 4 karşılaşma da berabere tamamlandı.