Valerien'in geldiği günden beri Beşiktaş'ın geriye düştüğü maçlarda skoru değiştirmeyle ilgili saha içinde ciddi sıkıntı yaşayacağı da aşikardı. Bunun en büyük nedeni de top ayağındayken hücum çeşitliliği çok yetersiz, çok eli açık hücum eden bir takım. Bu temel sorunların ışığında Beşiktaş'ın ilk geldiği günden beri top rakipteyken pres ve topun kaptırıldığı yerdeki karşı presi bu oyun düzeninde çok iyi yaptığı oyunlar oldu. Ama bu pres anlayışında da eksikleri ilk günden beri devam da ediyor.