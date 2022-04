Bir kutlama da Muleka'ya, attığı her golde fırsatçılık ve yetenek vardı. Her pozisyonda yere yatması Avrupa'da neden barınamadığının göstergesiydi. Gelelim Beşiktaş'a; yenilen ilk iki golde Vida'nın katkısı rakip kadar vardı, ikinci golde Ersin, Vida'yı da solladı! Ersin futbolu bırakana kadar, kaleyi ne zaman terk etmesi gerektiğini öğrenemeyecek sanırım! Birçok yeteneksiz oyuncusu var Beşiktaş'ın. Say say bitmez hani... Arada Josef'e, Ghezzal'a yazık oluyor.