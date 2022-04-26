SİNAN VARDAR - GÖNDERİN GİTSİN
Beşiktaş taraftarı kötü günde yine tribünleri doldurdu. Tebriklerim bu büyük taraftara... Peki sahada mücadele eden Beşiktaş takımı için ne yazılabilir ki? Maalesef olumlu bir yorumda bulunmak mümkün değil. Rakip Kasımpaşa futbol direktörü Serkan Reçber yönetiminde bu sezon başında futbol yapısı oluşturuldu. Sami Uğurlu çok beğendiğim genç bir teknik adam.
Usta yazarlar Beşiktaş - Kasımpaşa maçını değerlendirdi!
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadeleden 3-0 mağlup ayrılan siyah-beyazlılarda ortaya konan etkisiz futbol yoğun eleştiri aldı. Usta yazarları Beşiktaş - Kasımpaşa maçını değerlendirdi ve gündem yaratan ifadelerde bulundu. İşte o yazılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
SİNAN VARDAR - GÖNDERİN GİTSİN
Dün Kasımpaşa sahada ne istediğini bilerek mücadele ederken Beşiktaş için ciddi bir revizyona ihtiyaç olduğu apaçık ortaya çıktı. Zor dostum zor! Teknik direktör Valerien Ismael göreve gelir gelmez heyecan getirdi. Yeni sistemi de çok benimsedik, hocamıız çok sevdik ama 1 ay sonra Beşiktaş'a veda edecek Pjanic'in ilk 11'de işin ne? Nerede bu gençler? Serdar Saatçı neden oynamıyor? Bu takımın savunmaya mutlak transfere ihtiyacı varken Serdar'a neden ceza kesiliyor?
Hopalla anlaşmadan gideceği belli olan Larin. Adam imza atmıyor gideceği besbelli işte ama Kasımpaşa'nın üçüncü golünden sonra son 7 dakika kala oyuna giriyor. Biri sayın hocamıza bu detayları söylemiyor mu? Sayın futbol yetkilimiz uyuyor mu?