ABD ve İsrail'in, İran'a savaş açması sonrası Ortadoğu'da gerilim arttı. Sırp basınında yer alan habere göre, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ve Partizan'dan Dylan Osetkowski ile Shake Milton'un Dubai'de mahsur kaldığı öne sürüldü. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

ABD ve İsrail'in İran'a savaş açması sonrası bölgede gerilimli saatler sürerken Fenerbahçe Beko Başantrenörü Saras Jasikevicius'un Dubai'de mahsur kaldığı iddia edildi.

Meridian Sport'un haberine göre, Dubai'de Jasikevicius'un yanı sıra Partizan oyuncuları Dylan Osetkowski ve Shake Milton da mahsur kaldı.

Fenerbahçeli yetkililerin, Saras Jasikevicius'un dönüşünü sağlamak adına Dubai Basketbol idarecileriyle temasta olduğu haber detayında yer aldı.

Haberin devamında seyahat kısıtlamaları devam ettiği için Jasikevicius ve oyuncuların bölgeden ne zaman ayrılabileceği sorusunun belirsizliğini koruduğu vurgulandı. Söz konusu seçeneklerden birinin, kara yoluyla Umman veya Suudi Arabistan gibi uluslararası uçuşların sürdüğü komşu ülkelere geçiş yapmak olduğu belirtildi.