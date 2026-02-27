Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Basketbol Takımımız, deplasmanda Sırbistan'ı 82-78 yenerek turnuvada üçte üç yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Sırbistan'da Aleksandar Nikolic Hall'de oynanan karşılaşmada A Milli Takım, "Metecan Birsen, Ercan Osmani, Tarık Biberoviç, Ömer Faruk Yurtseven, Cedi Osman" ilk beşiyle parkeye çıktı.

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic'in çalıştırdığı ve takımın başında 3'üncü maçına çıktığı ev sahibi Sırbistan ise, "Stefan Miljenovic, Nikola Kalinic, Ognjen Dobric, Nikola Tanaskovic, Luka Mitrovic" ilk beşiyle karşılaşmaya başladı.

Maça Cedi Osman'nın serbest atıştan kazandığı 3 sayıyla başlayan ve özellikle pota altında etkili savunma yapan Ayyıldızlılar maçın ilk dört buçuk dakikasında rakibine sayı şansı tanımadı. İlk periyodun bitimine 5.50 dakika kala Tarık Biberoviç'in 3 sayılık basketiyle A Milli Takım 10-0'lık skorla farkı çift hanelere taşıdı. Bu dakikadan sonra hücumda toparlanan ev sahibi takım çeyreğin bitimine 2.42 dakika kala farkı 1 sayıya indirdi: 11-12. Rakibine Cedi Osman'ın art arda gelen 2 basketi ve Onuralp Bitim'in'in 3 sayılık basketiyle cevap veren Milliler farkı 9 sayıya taşıdı: 11-20. Milliler, Ercan'ın son saniyedeki pota altı basketiyle ilk periyodu 22-13 önde bitirdi.

İkinci periyoda Dejan Davidovac'ın basketiyle başlayan Sırbistan art arda bulduğu pota altı basketlerle farkı eritmeye başladı. Dış şutlarla etkili olmaya çalışan ve farkı koruyan A Milli Takım son 2 dakikaya girilirken Ercan Osmani'nin basketiyle farkı yeniden çift hanelere çıkardı: 31-41. İlk yarının son dakikalarında uzunları Ercan ve Sertaç'la sayılar bulan Ayyıldızlılar, Şehmus'un kazandırdığı faulden bulduğu sayıyla soyunma odasına 15 sayı farkla 46-31 önde gitti.

Sırbistan ikinci yarıya Novak'ın serbest atıştan gelen sayılarıyla başlarken A Mili Takım'ın ilk sayısı takip smacıyla Ömer Faruk Yurtseven'den geldi. İkinci yarının ilk 8 dakikasında farkı çift hanelerde tutmayı başaran Milli Takım 3'üncü çeyreğin bitime 1.38 dakika kala rakibe kazandırdığı basket faulle farkın tek hanelere düşmesine engel olamadı. 3'üncü çeyrekte Ev sahibi takım son çeyreğe Stefan Miljenovic'in 3 sayılık basketiyle 3 sayı geride girdi: 54-57.

4'üncü çeyreğin başında Tarık'la gelen 3 sayılık basket başlayan Mililer ardından Ömer'in serbest atış sayılarıyla toparlandı: 54-61. Rakip takım maçın bitimine 7.19 kala bulduğu basket faulle farkı tek baskete indirdi: 59-61. Son dakikaları büyük çekişmeye sahne olan maçın bitimine 2 dakika kala ev sahibi ekipten Novak skoru eşitledi: 70-70. Ardından Sırbistan bulduğu 3 sayılık basketle maçta ilk kez öne geçmeyi başardı: 73-72. Tarık Biberoviç'in maçın bitimine 1.09 dakika kala bulduğu basketle öne geçen A Milliler maçtan da 82-78 galip ayrılarak grupta namağlup ünvanını korudu.

4'ÜNCÜ MAÇ YİNE SIRBISTAN'LA

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki 4'üncü maçında Milli Takım, Sırbistan'la bu kez İstanbul'da karşılaşacak. 2 Mart Pazartesi günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak.

SALON: Aleksandar Nikolic Hall

HAKEMLER: Yohan Rosso, Martins Kozlovskıs, Zdenko Tomasovıc

SIRBİSTAN: Kalinic 2, Davidovac 6, Mitrovic 7, Novak 6, Ristic 3, Miljenovic 10, Tanaskovic 5, Momirov 3, Markovic 19, Lakic, Dobric 17

TÜRKİYE: Sertaç Şanlı 6, Cedi Osman 16, Metecan Birsen, Berk Uğurlu 6, Tarık Biberovic 22, Onuralp Bitim 3, Yiğitcan Saybir, Ercan Osmani 8, Şehmus Hazer 7, Ömer Yurtseven 14

1'İNCİ PERİYOT: 13-22

DEVRE: 31-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 54-77

5 FAUL: Nicola Kalinic, Dejan Davidovac (Sırbistan)